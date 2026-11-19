Para miles de trabajadores en sectores como la hostelería, el comercio, la sanidad o el transporte, el domingo 29-N es un día laborable ordinario. La legislación laboral y electoral protege el derecho de estos empleados a ausentarse de su puesto para acudir a votar, reconociéndoles además el derecho a solicitar en su propio colegio electoral un justificante oficial para entregárselo a su empresa.

Cómo solicitar el justificante en la mesa electoral

El trámite para obtener este documento acreditativo es gratuito, inmediato y debe realizarse en el mismo momento en que se ejerce el derecho al sufragio.

Una vez que el elector ha sido identificado en el censo y ha introducido sus sobres en las urnas, debe comunicar al presidente o a los vocales de la mesa que necesita un justificante de votación para su empresa, ya que todas las mesas electorales disponen entre su documentación oficial de un talonario de certificados de votación homologados.

El presidente rellenará el impreso con el nombre y apellidos del votante, su número de DNI, el distrito, la sección, la mesa electoral y la fecha de los comicios. El documento se entrega firmado por el presidente de la mesa (y con el sello correspondiente si dispone de él), sirviendo como prueba legal plena ante el departamento de Recursos Humanos de la empresa.

Cuántas horas de permiso retribuido corresponden según tu horario

El Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 605/1999 establecen que el tiempo empleado para votar durante la jornada laboral tiene carácter de permiso retribuido y no recuperable, cuya duración depende de la coincidencia entre el horario de trabajo y el horario de apertura de los colegios, de 9:00 a 20:00 horas.

La duración de este permiso retribuido se calcula de forma escalonada en función del tiempo en que la jornada laboral del empleado solape con el horario de apertura de los colegios electorales (de 9:00 a 20:00 horas): si la coincidencia es inferior a dos horas, no corresponde ningún permiso al disponerse de margen suficiente fuera del turno para acudir a votar; si el solapamiento es de entre dos y cuatro horas, se concede un permiso de dos horas; si abarca entre cuatro y seis horas, el derecho se amplía a tres horas; y finalmente, si la jornada coincide durante seis o más horas con el horario de votación, el trabajador dispone del permiso máximo establecido de cuatro horas.

En el caso de los empleados con jornada a tiempo parcial, la duración del permiso retribuido se reducirá de forma proporcional al número de horas que trabajen respecto a la jornada habitual de la empresa. La organización interna de los turnos para que la plantilla salga a votar corresponde al empleador, pero este nunca puede impedir el ejercicio del voto ni exigir la recuperación posterior de esas horas.