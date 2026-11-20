Ocho años, ocho, como ministro del Interior, y Fernando Grande-Marlaska todavía parece confundir la misión del cargo con las necesidades del escaparate. Ahora, en campaña para las elecciones del 29 de noviembre, reivindica en un vídeo su homosexualidad y advierte de lo que podría suceder con un Gobierno de derechas. Está en su derecho. Faltaría más. Pero quienes esperamos explicaciones sobre la seguridad de policías nacionales y guardias civiles seguimos sin encontrar respuesta.

Se lo diré con la claridad que rara vez sobrevive a una reunión de asesores: su orientación sexual no es el problema, ministro. Su gestión, sí.

A quién quiere o con quién comparte la vida pertenece a su libertad. Que la disfrute y nadie se la discuta. Comprenderá, sin embargo, que los agentes, al ajustarnos el chaleco, tengamos otras preocupaciones: si contaremos con apoyo, si responderá el material y si podremos regresar a casa sin que alguien telefonee antes a nuestra familia.

La intimidad del ministro no figura en ese inventario.

Querido lector, permita el lenguaje coloquial: a muchos de quienes vestimos un uniforme, su orientación sexual nos la pela. Nos importa que quien dirige Interior comprenda qué significa mandar sobre personas obligadas a acudir donde los demás necesitan auxilio.

Ustedes pasan por el Ministerio; los agentes permanecemos. Cambia el retrato del despacho, se renuevan los asesores y alguien estrena coche oficial. En la calle seguimos esperando el mismo aviso.

Quien sale de servicio deja atrás hijos, preocupaciones y conversaciones a medias. Perdemos cumpleaños, cenas y esas pequeñas rutinas en las que consiste casi toda la vida. Después protegemos al ciudadano. También al de a pie, ministro, ese que no dispone de escolta ni de una puerta lateral para escapar de los problemas.

Cuesta olvidar su cena durante los disturbios de Barcelona de 2019. Usted explicó que había salido a tomar una hamburguesa y seguía pendiente del teléfono. Los compañeros desplegados estaban pendientes de otras cosas. Algunas llegaban por el aire.

Miles de agentes pisamos barro mientras en los despachos se administra el vocabulario: refuerzo, coordinación, normalidad. Palabras recién planchadas que lucen ante un micrófono y sirven de poco cuando alguien intenta abrirte la cabeza.

No esperamos una ovación. Bastarían medios suficientes y un respaldo institucional que no caducase con la primera polémica. Ocho años, ocho de ministro, y seguimos esperando.

Además del barro está la mar: rescates, inspecciones, cayucos, narcolanchas y operaciones capaces de dejar una silla vacía para siempre. Canarias necesita una respuesta proporcionada a la presión migratoria. Sus habitantes necesitan seguridad y servicios; quienes llegan, atención; y los agentes, recursos para cumplir la misión. La felicitación por nuestra profesionalidad puede enviarla después.

La profesionalidad hace mucho, ministro. Milagros, pocos.

¿Se acuerda del OCON Sur, aquella unidad contra el narcotráfico cuya desaparición se explicó como una reorganización? Qué palabra tan confortable: permite desmontar una estructura sin que parezca que falta nada. La Fiscalía relacionó la caída de las incautaciones de hachís en Cádiz con una menor presión policial y con la desaparición del grupo.

¿Qué se ganó con aquella decisión y cómo se evaluaron sus consecuencias? Merecemos una respuesta comprensible fuera de un gabinete.

Don Fernando, coño, usted viene de la Audiencia Nacional. Sabe que las organizaciones criminales aprovechan las debilidades del adversario. Cuesta aceptar que una decisión de semejante importancia se despache con una fórmula administrativa y esa suficiencia de quien nunca tiene que explicar demasiado.

De los mandos y responsables políticos esperamos criterio, medios y responsabilidad. Cuando una orden termina mal, las explicaciones deberían subir la escalera con la misma facilidad con que bajan las instrucciones. Para describir nuestro recelo existe una expresión antigua, poco elegante y demasiado vigente: Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros.

Barbate exige hablar de medios, decisiones operativas y condiciones de trabajo. La valentía de un guardia civil nunca debería servir para compensar una carencia material.

Hay algo obsceno en la facilidad con que se pronuncia "héroe" después de una muerte. Antes hacen falta embarcaciones adecuadas, protección y órdenes que contemplen el peligro. Después, cualquier discurso llega tarde.

Tampoco puede tratarse el material policial como un problema de imagen. Debe utilizarse con formación, proporcionalidad y control; cualquier abuso merece investigación. Pero la controversia política no puede sustituir al criterio técnico ni convertir al agente en sospechoso por intervenir.

Quien se manifiesta pacíficamente tiene derechos que debemos proteger. Quien agrede o destroza debe encontrar una respuesta legal y eficaz. Al ministro le corresponde sostener esa diferencia, aunque incomode a los suyos.

Especialmente entonces.

Necesitamos un responsable de Interior que respalde a quienes actúan conforme a la ley y exija responsabilidades a quienes se apartan de ella. La delincuencia ya pone suficientes dificultades; agradeceríamos que el cálculo electoral no añadiese las suyas.

El malestar tampoco se arregla con otra fotografía entre uniformes. Se atiende escuchando, explicando decisiones y corrigiendo errores. También dando la cara cuando se han marchado las cámaras y la conversación ya no sirve para un vídeo de campaña.

Defienda sus derechos con toda la firmeza que considere necesaria. Los agentes deben protegerlos, como los de cualquier ciudadano. Le exigimos esa misma firmeza para mejorar las condiciones en las que trabajan.

Ocho años, ocho de ministro, y seguimos esperando.

Policías nacionales y guardias civiles no necesitamos saber con quién comparte usted la vida. Necesitamos saber qué hace para que nosotros sigamos compartiendo la nuestra con quienes nos esperan en casa.

Lo demás, Fernando, nos la pela.