El PP no se conformó con el vapuleo que Alberto Núñez Feijóo dio a Pedro Sánchez durante el cara a cara más desigual que se recuerda, y del que salió claramente ganador el aspirante a presidente. Su equipo quería dejar constancia de la victoria con una imagen que se ha hecho viral, y resume la hora y media de enfrentamiento entre ambos: la de los rostros de alegría arropando al líder del PP, frente a un presidente noqueado y solo, al que casi tenían que consolar.

Fue un acto premeditado por parte del equipo de Feijóo, según trasladan fuentes del partido, conformado por su jefa de gabinete, Marta Varela, su directora de comunicación, Mar Sánchez, el jefe de prensa, Luis de la Matta, el portavoz del PP, Borja Sémper, y el asesor Lucas Martinón. El sorteo de camerinos favoreció que pudieran elegir el más cercano a plató, por lo que, nada más concluir el debate, salieron rápidamente a felicitar a Feijóo, saltándose incluso la recomendación del equipo de la Academia de la Tele, que todavía no había invitado a los acompañantes a entrar.

Esa premura fue clave para favorecer la llegada, en primer lugar, del entorno del líder del PP, que no ocultaba en su rostro la alegría por el papel que había desempeñado Feijóo. Por contra, Sánchez tuvo que esperar la llegada de su equipo de Moncloa, que entró despistado, de manera desorganizada, y sin demasiado entusiasmo, dando palmaditas al presidente en señal de ánimo. La señal de televisión seguía emitiendo, lo que calculó muy bien el PP.

La consecuencia es de sobra conocida: un presidente aislado, cabizbajo, algo desubicado, después de un cara a cara en el que eludió por completo el cuerpo a cuerpo para intentar impostar un perfil moderado, que transmitió incapacidad y decepción entre los suyos propios. Por contra, Feijóo aparecía contento, acompañado y feliez. Fuentes del partido desdeñan la idea de una estrategia meditada del PSOE para mostrar a un presidente con 'piel de cordero'. "No vamos a comprar la idea de que perdió a posta", añaden.

"Sánchez no tenía argumentos, ideas, ni propuestas, no tenía ni ganas, estaba de cuerpo presente, pero el coco ausente", trasladan desde el partido, donde ironizan con el supuesto 'penalti' que el PSOE esperaban en plena campaña para lograr la supuesta remontada. "Lanzó el penalti al cielo y llegó a admitir que gobernará Feijóo al pedirle que no derogue algunas leyes", añaden.

Feijóo, cabeza fría y centrado

Para el PP, la superioridad del líder del PP fue patente, lo que ha despertado mucha ilusión en el propio partido, del que se ha apoderado la euforia, aunque Feijóo mantiene los pies en la tierra y, ya desde el minuto uno, pidió a su equipo centrase en el siguiente objetivo: el mitin de este viernes en Canarias, la última semana de campaña y el debate a cuatro del próximo jueves.

El PP considera el cara a cara "determinante" y, aunque no infravaloran el resultado del próximo debate, aseguran que era fundamental para sus planes vencer con claridad. Consideran que Sánchez evidenció que "está muerto políticamente", que "no tiene proyecto, ni ganas". "Fue la autopsia del sanchismo", concluyen, convencidos de que el resultado les dará un impulso en esta campaña.

Recuerdan que en el próximo debate la estructura será la misma, con los mismos bloques, lo que favorece que Feijóo despliegue una estrategia similar a la empleada con Sánchez, con el que volverá a confrontar, teniendo presente que el objetivo del PSOE será dar todo el protagonismo a Santiago Abascal para volver a agitar el fantasma del miedo, como ya dejó entrever el presidente en la primera ronda.

Este sábado, Feijóo espera llenar la plaza de toros de Valencia, con capacidad para 12.000 personas, y última semana la arrancará con hasta tres entrevistas en medios generalistas, Antena 3 y Telecinco, y otra en la cadena de entretenimiento Plex, donde se le podrá ver más distendido después del buen resultado de los podcast en los que también jugó un buen papel.