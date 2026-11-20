Sobre el cara a cara de anoche pendía la pregunta de aquella crítica teatral, atribuida a algún mordaz crítico neoyorquino, que después de dar cuenta de que se había estrenado una obra en Broadway, atizaba un despiadado: ¿por qué? Visto el espectáculo, creo que tenemos la respuesta a la cuestión cortante. Este debate era la presentación en sociedad de otro personaje de Pedro Sánchez, el que había preparado y manicurado el coaching de asesores para la ocasión, y que ha resultado ser un personaje sedado, contraído y aún más enormemente artificial.

Empezó la sesión con algún tipo de reconocimiento de imperfecciones, como queriendo pedir disculpas por todo y por nada a la vez, pero enseguida se subió al cohete y ya fue todo a chorro. El personaje y el mundo del que hablaba, que se supone era el nuestro, nuestro país, se fueron alejando y alejando hasta que dejaron de ser reconocibles. Se fueron mínimo a un día luz, como la Voyager.

Aquel país del que hablaba era la maravilla de las maravillas. No tenían sentido las disculpas del primer minuto. Estaba dejando claro que vivimos en el mejor de los mundos, en el país más privilegiado del planeta Tierra. Hasta los impuestos se han reducido, y no nos hemos enterado. Será por la desinformación, de la que asombrosamente, después de dar la tabarra durante tiempo y tiempo, no dijo nada. Pero en el país de las maravillas pasan más cosas extraordinarias.

Allí, el Gobierno no tiene casos de corrupción: los sufre. No los protagoniza, los padece. Es víctima de la corrupción, de su propia corrupción, ciertamente, pero víctima al fin y al cabo. Y como, por serlo, merece una compensación, el personaje que hacía de presidente se la ha dado. "El mío es uno de los Gobiernos más limpios de la democracia", declamó. Se quedó corto, pudo subir la apuesta, pero había que dar, aquí y allá, una nota de falsa modestia.

En vano trató su oponente de ponerle enfrente ciertas realidades. El personaje siguió bailando solo. Si acaso, resintió la brutalidad de ciertos hechos, recordados por Feijóo, haciendo un pucherito y bajando la mirada. Pero el país del que hablaba el otro y los hechos que comentaba, no los reconocía. Pedro Sánchez no había estado en el extraño país donde sucedían tan extravagantes cosas. En el suyo, todo era distinto. En el país del personaje que hacía de presidente, todo es luz y color, las fuentes del Gobierno manan millones de euros, y cada vez más personas –esto lo dijo sin darse cuenta de lo que estaba diciendo– reciben más del Estado del bienestar de lo que pagan.

Ni los accidentes de trenes ni el asalto masivo a Ceuta hicieron mella en el traje narrativo que se había puesto. Todo era tan perfecto que nada parecía natural. Allí estaba Feijóo, un hombre como recién salido del metro, mal dormido y con arrugas, frente a un figurín maquillado y maqueado, con la epidermis tensa por el esfuerzo de no sacar lo que llevaba dentro. Eran mundos diferentes.

Si entre todas las cosas que dijo Sánchez, dijo alguna verdad, sonó a falsa. ¿Por qué será? Ahora vendrán el público y los expertos a decir quién ganó y quién perdió. Se esperan grandes cosas de estos espectáculos, cuando el efecto de los debates sobre el voto tiende a ser insignificante. Pero hay que ir siempre, porque es peor no ir. Y por si una mariposa que aletea en Cuenca provoca un cambio en un escaño en Oviedo.