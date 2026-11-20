Carlos Cuesta ha dedicado su editorial en La Noche de Cuesta al análisis del postdebate para sostener que Alberto Núñez Feijóo se impuso a Pedro Sánchez, al tiempo que ha rechazado las explicaciones y argumentos posteriores de la izquierda. Durante su intervención, ha asegurado que el enfrentamiento quedó marcado por el fondo de la gestión del Gobierno y ha advertido de que "la cita final y cuando se puede cantar victoria es el 29-N" en las urnas.

En su repaso de las conclusiones, Cuesta ha descartado que el resultado del debate obedezca a cuestiones tácticas o de preparación, y ha ironizado sobre la tesis del llamado "minuto yugoslavo" planteada por Iván Redondo, así como sobre las justificaciones relativas a la moderación o a una supuesta estrategia de victimización. A su juicio, "Pedro Sánchez es el epicentro de todo lo que acabo de contar", vinculando el balance del debate a los casos de corrupción, las causas judiciales abiertas o el papel de las instituciones y de la oposición.

Cuesta sostiene que Feijóo ganó el debate y llama a no confiarse de cara al 29-N pic.twitter.com/u4rnwAgsmo — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) November 20, 2026

Asimismo, el comentarista ha puesto el foco en el terreno económico, fiscal y fronterizo para respaldar su lectura del choque dialéctico. Ha sostenido que los datos de carga fiscal, pérdida de poder adquisitivo, evolución de los precios y del PIB per cápita contradicen el discurso oficial, y ha criticado tanto la gestión vinculada a Marruecos y Ceuta como la tramitación de la ley de nietos y el censo.

En el tramo final de su editorial, ha pedido cautela de cara a los próximos compromisos electorales y mediáticos, como el debate previsto para el jueves, subrayando que "lo que espero es que el Partido Popular no se confíe" y llamando a mantener el trabajo hasta la fecha señalada como decisiva. "Y que Vox no salga con una sensación de recuperar contra Feijóo. No. Aquí se recupera contra Pedro Sánchez", añadía.