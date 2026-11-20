Decir que el candidato del PP ha ganado el cara a cara con Pedro Sánchez sería quedarse muy lejos de describir lo que ha ocurrido en la noche de este jueves en el plató de la Academia de Televisión. El debate ha sido una auténtica masacre en la que Alberto Núñez Feijóo no sólo ha ganado todos los bloques en los que se ha dividido la discusión, sino que ha destrozado a su oponente de forma meticulosa, mentira a mentira y, en algunos momentos, silencio a silencio.

El popular ha empezado nervioso, pero desde el minuto uno ha dado la impresión de que se había preparado muy bien el debate. Una sensación que se ha confirmado a partir de ahí y a la que se ha unido que, poco a poco, Feijóo se ha sentido más cómodo. De hecho, ha sabido aprovechar mejor el formato del cara a cara, interpelando continuamente a Pedro Sánchez y, sobre todo, sin permitir que las mentiras del socialista pasaran sin réplica, tal y como ocurre en el Congreso.

Sánchez ha transmitido una incapacidad notable al ver que no podía colocar sus parrafadas prefabricadas y ha llegado a lamentarse en varias ocasiones: "No me deja terminar mis reflexiones", ha dicho convirtiéndose en la imagen misma de la impotencia. Feijóo, implacable, le respondía con sorna: "Estamos dialogando".

Ha habido varios momentos que pasarán a la historia de estos encuentros televisivos, como cuando el líder del PP le ha preguntado al presidente "quién le pagó las primarias", a lo que Sánchez, que acababa de negar que las hubiese sufragado el dinero de los negocios de la prostitución de su suegro, no ha podido hacer otra cosa que guardar silencio y poner cara de desamparo.

Sin embargo, más allá de los momentos concretos, que no han sido pocos, el conjunto del debate ha marcado una diferencia abismal entre ambos candidatos: el que ha demostrado una notable solidez y el que ha divagado sin dar respuestas, sin asumir la realidad de su gestión y, en la mayor parte, ya no sin entrar a batallar con el del PP, sin tan siquiera atreverse a mirarle a la cara: cuando hablaba el popular, él se refugiaba en los papeles y en sus turnos se dirigía más a la cámara que a Feijóo.

Por otro lado, lo que también ha quedado retratado ha sido la gestión de un presidente que lleva ocho años en el poder y sólo ha logrado que la situación de España empeore en todos los órdenes: desde la degradación institucional a la vivienda, pasando por supuesto por la terrible corrupción, la trágica —y nunca mejor dicho— situación de las infraestructuras o el desastre de la política exterior que, al final, se ha convertido en una catástrofe interior como la invasión de Ceuta.

Pero más allá, Feijóo no sólo ha logrado mostrar las infinitas carencias, sobre todo morales, de Pedro Sánchez, sino que ha logrado también transmitir la sensación de que es un hombre preparado, que sabe lo que hay que hacer, que está dispuesto a hacerlo y que no se va a arredrar a la hora de tomar decisiones o enfrentarse a la izquierda.

La mejor prueba del resultado demoledor del debate ha sido la reacción de algunas de las voces más notables de la izquierda política y mediática —valga la redundancia— que han lamentado la actuación de Sánchez y han dado la victoria al candidato del PP. Hasta en la televisión creada a mayor gloria del sanchismo han tenido que reconocer, y recogemos las palabras literales de Javier Ruiz, que "Alberto Núñez Feijóo ha impuesto su relato por encima del del presidente del Gobierno". No puede haber mayor reconocimiento de una derrota que ha sido histórica.

Normalmente se dice que los debates de este tipo tienen escaso efecto en el voto; sin embargo, en esta ocasión la paliza ha sido de tal magnitud que es razonable esperar que esto suponga un empujón para Feijóo y quién sabe si un punto de inflexión en la campaña del PP.