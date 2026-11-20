El golpista amnistiado Carles Puigdemont ha extendido el certificado de defunción política de Pedro Sánchez, el siniestro personaje que puso en venta España para comprar su perniciosa permanencia en la Moncloa. Que un delincuente político como el expresidente de la Generalidad que llevó a la sociedad española al límite en el otoño de 2017 sea quien dé la puntilla a Sánchez es lo que cabe esperar entre el tipo de individuos que se creen por encima de las leyes. En eso, los personajes se parecen. De hecho, se pusieron de acuerdo para violentar la Justicia con una Ley de Amnistía tan indecente que hasta Puigdemont se jacta de que la han redactado quienes se benefician de ella, manifestación que debería tener consecuencias no solo políticas, sino también judiciales.

Las confesiones de Puigdemont en la entrevista en dos entregas de El Mundo son de una extrema gravedad. Muestran a un sujeto sin escrúpulos como Sánchez en manos de otro sujeto con tan pocos escrúpulos como él, dispuesto a explotar la "ambición desmedida" de su interlocutor en beneficio de una causa que va en contra de la unidad de España, la libertad y la igualdad de los ciudadanos españoles. Cabía esperar de un prófugo de la justicia que se prestara a cualquier componenda en contra de España y los españoles. Lo que no cabía en absoluto es que un presidente del Gobierno se aviniera a destrozar las instituciones y asaltar el Poder Judicial para dar satisfacción a un enemigo declarado de la unidad de España. Pero se trata de Sánchez, un amoral, como lo define Puigdemont, capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Y es que lo que no ha dicho Puigdemont sobre Sánchez lo revela el mismo presidente del Gobierno cuando asegura que el intento de eliminar a la juez que procesó a su hermano es un caso en el que se "pierde" para añadir a continuación que discrepa "de manera absoluta y rotunda de la instrucción" de la magistrada.

La entrevista de Puigdemont en El Mundo confirma lo que está a la vista: el carácter francamente excepcional de un Sánchez capaz de vender a España, de entregar España a los golpistas catalanes con la misma frialdad con la que ha traicionado a los ceutíes fomentando de manera descarada y arrastrada los intereses de Marruecos. El desprecio de Pedro Sánchez por España y los españoles es incluso más grande que el que pueda sentir un personaje como Puigdemont, quien no deja de manifestar su asombro ante la facilidad con la que el líder socialista aceptaba lo que hasta el 23 de julio de 2023 estaba terminantemente descartado, como la ley de amnistía.

Que dos tipos como José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán estuvieran implicados en esas negociaciones secretas en las que se desguazaba España es otro de los truculentos detalles de las negociaciones sobre el futuro de los españoles entre los socialistas imputados por corrupción y los nacionalistas procesados por sedición. El cuadro es tan vergonzoso y miserable que muy probablemente el expresidente catalán haya encontrado algo de alivio en verbalizar el contenido de los encuentros, esa subasta de España en Suiza dirigida por el joyero Zapatero y el pastelero Puigdemont para mantener a Sánchez en el poder.