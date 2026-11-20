El cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, fue increpado este martes por un hombre durante un acto de campaña celebrado en Eibar, apenas tres días después de sufrir el lanzamiento de piedras, huevos y petardos en la localidad guipuzcoana de Hernani.

"No me extraña que te pasen cosas, chaval" El 29N venceremos al odio violento. Guipúzcoa no es suya y se lo vamos a demostrar. pic.twitter.com/OGXmi3yPGR — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 17, 2026

Según las imágenes difundidas por el programa Espejo Público, de Antena 3, un hombre se acercó al joven candidato, de 22 años, mientras atendía a los medios de comunicación y comenzó a increparlo. "¿Te gusta la fruta, niño?", le preguntó el individuo, mientras uno de los integrantes del equipo del candidato interponía el brazo para impedir que continuara acercándose. Echeverría defendió que el PSOE es "el partido más corrupto", momento en el que el hombre le espetó: "No me extraña que te pasen cosas, chaval".

¿Quién es?

Según publica este jueves el diario The Objective, esa persona es un jubilado de la localidad, un habitual de los mítines del PSOE en Eibar y en otras zonas de Guipúzcoa. La publicación se basa en software pericial profesional.

Tras comprobar varias fotografías de actos multitudinarios del partido que lidera Pedro Sánchez, se puede ver al hombre en cuestión en primera o segunda fila, es decir, los lugares reservados habitualmente para veteranos militantes.

Se puede ver, por ejemplo, al jubilado en un acto del PSOE en 2015 celebrado en Eibar, sentado justo en la fila inmediatamente posterior a Sánchez.

Feijóo

Alberto Núñez Feijóo acompañó en Éibar a Jon Echeverría, que lucha por conseguir el escaño para el PP por primera vez en quince años. Acudió después de que lanzaran piedras a su cabeza de lista por esta provincia durante un acto en Hernani, y de que dos miembros del PP vasco recibieran puñetazos y patadas en Baracaldo. "No vamos a dar ni un paso atrás", advirtió Feijóo a los que pretenden amedrentarlos a base de miedo.

"No vamos a aceptar que los violentos no nos dejen hablar", dijo. "No vamos a pedir permiso para defender nuestras ideas", añadió.

El presidente del PP no lo tuvo fácil tampoco. Su intervención se dio entre abucheos, pitidos e insultos de violentos. "No voy a elegir entre las bombas y las piedras, la violencia es violencia y punto. Y le plantaré cara", advirtió el líder popular.