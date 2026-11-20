Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo terminaron el cara a cara con una escena muy distinta al abandonar el plató. Mientras el líder del PP recibió a varios miembros de su equipo, entre ellos María del Mar Sánchez Sierra, que fue la primera en abrazarlo, el presidente del Gobierno se quedó solo y bajó de la tarima sin acompañantes.

El momento concreto

Tras finalizar el debate, varios colaboradores del presidente del PP se acercaron para recibirlo. La primera fue María del Mar Sánchez Sierra, responsable de su imagen y comunicación, que vestía de fucsia y lo abrazó nada más terminar el cara a cara.

También acudieron Borja Sémper, portavoz nacional del PP; Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo; Luis de la Matta, director de comunicación del partido, y Lucas Martinón, asesor y antiguo jefe de prensa del líder popular durante su etapa en la Xunta.

La escena fue completamente distinta en el caso de Pedro Sánchez. El presidente se quedó apartado del grupo y descendió solo de la tarima. Antes de acercarse a María Casado, la moderadora del debate, intercambió unas palabras con una persona de su equipo. Sus colaboradores llegaron posteriormente, después de haber sido avisados.

Esta imagen es tremenda y dice tantas cosas… De primero de comunicación política #DebateElectoral pic.twitter.com/5iEUgoFN7u — Pablo Taboada (@pablotaboada0) November 19, 2026

El balance de Ferraz

Esa misma disparidad de escenas tras apagarse los focos dio paso de inmediato al cruce de valoraciones políticas sobre el desarrollo del debate. En las filas socialistas, Rebeca Torró fue la encargada de realizar la primera valoración oficial, asegurando que "claramente ha ganado Pedro Sánchez", a quien contrapuso con "rigor, solvencia y conocimiento" frente a las "mentiras y el barro" de Feijóo.

La dirigente del PSOE subrayó que el cara a cara había enfrentado "dos modelos claros": el proyecto de "derechos y oportunidades" centrado en el bienestar ciudadano que defienden los socialistas y el modelo de "involución, recortes y motosierras" del PP. Finalmente, Torró vaticinó "una movilización histórica y una remontada épica" en las urnas para abrir una etapa de "progreso a partir del 29 de noviembre".

A ese mensaje se sumó poco después el propio Pedro Sánchez ya desde Ferraz, donde resumió su balance del encuentro en cinco palabras: "Buena política y mala educación". Dirigiéndose a los suyos al término de la cita, el presidente del Gobierno y candidato socialista llamó a redoblar esfuerzos en la recta final: "Nos quedan pocos días de campaña, hay que sudar esa camiseta que lleváis porque yo creo que después del debate de hoy estamos un paso más cerca de volver a gobernar. A trabajar el tiempo que nos resta".

Euforia en Génova y llamada a no confiarse

En el bando popular, el relato fue totalmente opuesto. En su análisis posterior al debate, el portavoz del PP, Borja Sémper —uno de los primeros en arropar a su líder en el plató—, aseguró que la intervención había evidenciado no solo "la pérdida de credibilidad del presidente Sánchez" y su falta de proyecto, sino también que "no tiene ganas". Frente a ello, Sémper celebró que los populares disponen de "un proyecto político para sacar a España del pozo", aunque llamó a no caer en la confianza recordando que restan diez días para las elecciones y "no hay nada ganado", por lo que animó a que "cada día se sumen más españoles" a su propuesta.

Ese mismo espíritu marcó el recibimiento a Feijóo en la sede de Génova, donde los suyos lo aguardaban con aplausos, música y cánticos de "presidente" tras su participación en el debate televisivo. En una breve intervención ante los asistentes, el candidato del PP afirmó sentirse "muy satisfecho" por haber podido debatir "de igual a igual con el presidente del Gobierno" y agradeció el trabajo de su equipo en la preparación de datos y argumentos.

Con la vista puesta en las urnas, Feijóo apeló también a no bajar la guardia en la recta final: "Esto es como cuando juegas la Champions y tienes un excelente resultado, pero queda el partido de vuelta. Me refiero al 29 de noviembre, ahí no se puede fallar".