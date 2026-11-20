El Partido Popular ha compartido en la red social X un día después del cara a cara del 29-N una publicación en la que aparece Alberto Núñez Feijóo paseando a su perro. Junto al "buenos días" aparece una cara guiñando que, irónicamente, expresa que el candidato popular pasea a 'Perro Sanxe', uno de los motes popularizados en los últimos años para referirse a Pedro Sánchez y que el propio candidato socialista acabó convirtiendo en lema de chapas y camisetas. En la imagen, el candidato popular aparece caminando por la calle mientras pasea a su pequeño perro con una correa.

El mensaje se ha publicado este viernes, después del único debate cara a cara entre Feijóo y el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, celebrado este jueves en la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Así, el PP muestra la ironía de que, al final, Feijóo no solo ha domado a 'Perro Sanxe' —uno de los motes por los que se conoce popularmente al presidente del Gobierno—, sino que, además, lo lleva con correa. Hay que tener en cuenta que hasta la izquierda ha dado por vencedor a Feijóo.

El encuentro, organizado a diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre, se estructuró en cinco bloques temáticos: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior. Un debate en el que Feijóo arrasó a Sánchez.

Durante los aproximadamente noventa minutos de intercambio, Feijóo adoptó una estrategia que arrinconó la nefasta gestión de Sánchez desde el comienzo. En el bloque de vivienda cuestionó los datos del Gobierno sobre el aumento de la oferta de alquiler y defendió que las políticas aplicadas habían reducido el parque disponible. En economía y fiscalidad, subrayó la pérdida de poder adquisitivo de las familias y en el aumento de la recaudación fiscal. El tramo dedicado a la corrupción concentró algunos de los momentos más duros: el líder del PP recordó la corrupción que se halla en el seno del sanchismo, aludió a casos que afectan a cargos socialistas y prometió que con él no ocurriría lo mismo.

Y es que las reacciones posteriores no se han hecho esperar. Desde el PP, el portavoz Borja Sémper ha defendido que se había visto a un presidente "sin ganas" y que Feijóo había presentado un proyecto de futuro. Feijóo advirtió de que aún quedaba "el partido de vuelta" en las urnas. En el PSOE, Sánchez llegó a la sede de Ferraz y resumió el cara a cara en cuatro palabras: "buena política y mala educación". Afirmó que el debate había acercado a su partido a la victoria y llamó a sudar la camiseta hasta el último minuto de campaña. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, sostuvo que Sánchez había ganado con rigor frente al "barro" del candidato popular.

A pesar de que la fotografía de Feijóo paseando al perro no incluye ningún mensaje político, llama la atención la escena cotidiana de un hombre que sale a la calle con su perro —pequeño, además— y el nombre por el mote de Sánchez que se ha popularizado en los últimos años.

El debate del jueves ha sido el único formato a dos bandas previsto en la campaña. Un segundo encuentro a cuatro, con la participación de Santiago Abascal y Ada Colau, está programado para la semana que viene.