En las elecciones generales del próximo 29-N, conseguir miles de sufragios en toda España no garantiza obtener asiento en el Congreso de los Diputados. A diferencia de otros comicios con circunscripción única, la Cámara Baja española reparte sus 350 escaños provincia por provincia. Antes de empezar a hacer las divisiones de la regla D'Hondt, la legislación activa un corte legal conocido como barrera electoral que elimina automáticamente de la ecuación a las formaciones más pequeñas en cada territorio.

Cómo se calcula el corte del 3 % en cada provincia

Para determinar si una candidatura supera la barrera mínima el 29-N, las Juntas Electorales realizan una operación aritmética estricta dentro de cada una de las 50 provincias. En Ceuta y Melilla, al elegirse un único diputado en cada ciudad autónoma, obtiene el acta directamente el candidato más votado sin aplicar este porcentaje.

El 3 % no se mide sobre los votos totales de España, sino de forma independiente sobre los votos válidos emitidos en cada circunscripción. Un partido puede sumar 300.000 papeletas repartidas por todo el mapa nacional y quedarse con cero escaños si en ninguna provincia alcanza ese 3 %.

Según los artículos 96.5 y 108.4 de la LOREG, el voto en blanco se computa como voto válido. Esto significa que los sobres vacíos se suman al total de votos a candidaturas para fijar la base sobre la que se extrae el 3 %. Cuantos más votos en blanco haya en una provincia, mayor será el número absoluto de papeletas que necesita un partido minoritario para entrar en el reparto.

Ni las papeletas anuladas ni los electores que no acuden a las urnas forman parte de los votos válidos, por lo que no alteran la cifra exigida para superar la barrera.

La doble trampa: por qué en casi toda España hace falta mucho más del 3 %

Aunque el listón legal del 3 % actúa como filtro de entrada, en la práctica electoral española solo tiene efecto real en las circunscripciones con mayor población —especialmente Madrid (38 diputados) y Barcelona (32 diputados)—, donde el elevado número de escaños en juego permite que el último asiento se adjudique con porcentajes inferiores o muy próximos al 3 %.

En el resto del país ocurre el fenómeno inverso, superar el 3 % de los votos no garantiza obtener un escaño. En provincias medianas o pequeñas donde apenas se reparten entre dos y cinco diputados, la propia matemática del reparto por cocientes eleva la barrera efectiva por encima del 15 %, el 20 % o incluso el 30 % de los votos. Como consecuencia, los votos depositados a terceras o cuartas fuerzas que superan holgadamente el 3 % provincial pero no alcanzan los cocientes necesarios quedan igualmente sin traducción parlamentaria al cerrarse las urnas del 29-N.