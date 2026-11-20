Feijóo ha ganado. Pero es una victoria devaluada por lo fácil que ha sido. Lo único que ha tenido que hacer el candidato popular es sacar una a una, de la pesada mochila a la espalda de Sánchez, las piedras con las que carga el presidente. Y, aun así, muchas se han quedado dentro por falta de tiempo. Habría tenido el debate que prolongarse hasta el amanecer para poder emplearlas todas.

Frente a las evidencias de la corrupción de su Gobierno, de sus amigos y de su familia; frente a la inepta gestión de las comunicaciones, con resultado de muerte y la falta de compasión por las víctimas; frente a la falta de política de vivienda, donde el presidente solo propone que el propietario se aguante con el que no puede —o no quiere— pagar el alquiler; frente a la codicia fiscal para despilfarrar lo mucho recaudado; frente al fomento de la inmigración irregular, que Sánchez ha llegado a amparar como necesaria; frente al desastre en la educación pública, y frente a toda la incompetencia de la que es responsable, tan sólo ha sido capaz el presidente de esgrimir mentiras estadísticas. Estas, además de ser falsas, son poco eficaces en esta clase de debates, pues a nadie le importa lo que crezca el PIB si ve cómo con el mismo sueldo cada vez se pagan más impuestos y se pueden comprar menos cosas.

El vapuleo ha sido colosal, pero lo curioso es que, donde más guantazos ha recibido Sánchez es precisamente en el ámbito en el que, según Cué y El País, se ve más fuerte el presidente, que es en política exterior, donde además se supone que Feijóo más flojea. Nuevamente aquí la derrota se ha producido gracias a la munición proporcionada por su propio pasado. Podría colar presentarse como aquel que posee la gallardía para enfrentarse a quienes violan los derechos humanos, aunque se vea que sólo se tiene con unos —Israel— pero no con otros —China—. Lo que no puede colar es la imagen de un presidente valiente porque se atreve a denunciar el genocidio de Gaza cuando se le ve arrugarse, arrodillarse y arrastrarse ante quien, no solo no respeta los derechos humanos, sino que además va contra nuestro interés nacional y ataca nuestra integridad territorial pretendiendo adueñarse de dos ciudades españolas donde viven decenas de miles de compatriotas. ¿Qué gallardía es esa? La pregunta se responde sola.

Y si Sánchez ha perdido por goleada en el bloque donde se tiene por un hacha, ¿qué ha pasado en el resto? Si hubiera sido un combate de boxeo, la moderadora habría tenido que parar la pelea recién empezado el primer asalto, cuando Feijóo ha lanzado el terrible uppercut de las declaraciones de Puigdemont. Pero, como no lo es, el púgil del rincón izquierdo ha tenido que aguantar la somanta de palos sin que el árbitro pudiera detenerla, sin que Diego Rubio pudiera tirar la toalla y sin que el presidente pudiera dejarse caer en la lona a dejar que se agotara la cuenta del KO. El espectáculo ha sido casi sangriento.