"¿Quién le pagó las primarias?". Alberto Núñez Feijóo le hizo la pregunta a Pedro Sánchez el jueves, durante el bloque del debate dedicado a la corrupción. El presidente, que un momento antes había negado que se hubieran amañado votos, dio esta vez la callada por respuesta. Tiene su gracia que un hombre que publicó todo un Manual de resistencia para contarnos cómo recuperó la Secretaría General del PSOE se quedara sin palabras precisamente al llegar a los agradecimientos.

Entiendo que en la Moncloa les preocupara que Sánchez volviera a perder los nervios. Tenían el precedente del debate de 2023 y dos avisos bastante más recientes. El lunes, a una pregunta de Carlos Franganillo sobre Ceuta, Sánchez respondió sugiriéndole que estaba mal informado. El miércoles se revolvió contra Susanna Griso por enseñarle unas encuestas que daban mayoría a PP y Vox, como si la pobre mujer hubiese rellenado los cuestionarios. Debieron de insistirle tanto en que esta vez conservara la calma que a nadie se le ocurrió recordarle que también convenía participar en el debate.

En Génova parecen haber preparado el debate con algo más de acierto. Más de una vez le he reprochado a Feijóo en estas páginas que, en cuanto alguien le afea lo que acaba de decir, se apresure a matizarlo con gran alivio de sus adversarios y considerable desconcierto de quienes estábamos de acuerdo con él. El jueves, cuando vio que a Sánchez le incomodaba la pregunta sobre sus primarias, tuvo el buen criterio de hacérsela otra vez. Estuvo ágil en las réplicas y acertó al mirar directamente a cámara cuando le tocó explicar qué haría él si llegaba a la Moncloa. Sospecho que más de uno se sentó delante del televisor con ganas de que se fuera Sánchez y se levantó, además, con ganas de que llegara Feijóo.

Van dos debates y, a mi juicio, dos repasos. Empieza a entenderse la querencia de Sánchez por las comparecencias en el Congreso. Allí puede extenderse cuanto le parezca mientras el adversario espera su turno y la bancada socialista le aplaude cualquiera de sus ocurrencias. Todos hemos conocido al típico matón de colegio al que convenía evitar en el recreo y con el que jamás tenías el menor problema si te lo encontrabas solo a la salida.

Los analistas dicen que los debates mueven poco voto, pero creo que este será la excepción que confirme la regla. Una parte considerable de quienes le apoyan vive la política como una cuestión de bandos. Todos entendemos ese mecanismo cuando hablamos de fútbol. El gol lo ha metido un señor que ni siquiera sabe que existimos, pero decimos "hemos ganado" y la alegría con la que nos vamos a la cama es enteramente nuestra. Para quien arrastra frustraciones y complejos que poco tienen que ver con la política, ese plural tiene un atractivo añadido. Quizá haga tiempo que a él no le sale nada bien, pero, mientras Pedro gane, siempre tendrá a alguien a quien mirar por encima del hombro.

Sánchez ha podido hacer cuanto le ha venido en gana porque, al final, siempre les daba a los suyos ese gusto. Recuérdese lo que ocurrió en el 2023: el socialista que en verano le explicó a su cuñado que la amnistía no cabía en la Constitución podía sentarse frente a él en Navidad y preguntarle con media sonrisa quién vivía en la Moncloa. ¿Qué importancia tenía haberse tragado sus propias palabras al lado del placer de verle la cara al cuñado?

Óscar Puente dio en el clavo cuando llamó a Sánchez "el puto amo". A quien admiras por su honradez le exiges que te diga la verdad. ¿Qué le exiges a quien admiras porque siempre se sale con la suya? Que siga haciéndolo. El jueves muchos encendieron el televisor esperando su dosis de dopamina a costa de Feijóo y acabaron viendo cómo el gallego dejaba sin respuesta a su campeón. Si el aura de ganador pasa a Feijóo, Sánchez pierde lo que llevaba a esa gente a las urnas. Tampoco hace falta que se pasen al PP. Basta con que algunos de los que bajaron a Ferraz a celebrar una derrota esta vez ni siquiera bajen a votar.

Y permítame el lector una frivolidad, pero al fin y al cabo esto es televisión. Cuando Feijóo llegó a Madrid hace cuatro años, tenía una apariencia de funcionario que, después de escucharte con suma amabilidad, te comunica que te falta una fotocopia. El haber prescindido de las gafas y del tinte ha sido un acierto. A su lado, Sánchez tenía la tez cetrina, el gesto apagado y un traje que le hacía un flaco favor. Claro que, después de ocho años rodeándote de gente que te dice lo bien que lo haces todo, a ver dónde encuentras a un valiente que te diga lo mal que te sienta un traje.

Y, sin embargo, hubo un momento en que hasta a mí me gustó Pedro Sánchez. Fue cuando calló. Mientras Feijóo esperaba una respuesta sobre quién le pagó las primarias, pude imaginármelos a los dos a la puerta de la Moncloa, uno llegando y el otro despidiéndose. Habrá que ver qué tal le queda a Feijóo el papel de presidente. A Sánchez, el de perdedor le sienta de maravilla.