Una de las prácticas más habituales entre los votantes que buscan evitar esperas o agilizar su paso por el colegio electoral el 29-N es preparar su voto con antelación en casa. Lejos de suponer una irregularidad, llevar las papeletas introducidas dentro de los sobres desde el domicilio es completamente legal en España y no obliga al ciudadano a pasar previamente por la cabina de votación.

Los requisitos legales para que el sobre traído de casa sea válido

Aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) avala que el elector deposite directamente su voto en la urna al identificarse ante la mesa, su validez en el escrutinio depende de cumplir condiciones.

En primer lugar, tanto el sobre como la papeleta deben corresponder exactamente al formato oficial aprobado y homologado por la Administración electoral para la circunscripción correspondiente. Utilizar un sobre blanco común de papelería o una papeleta impresa por cuenta propia invalida el sufragio de forma automática.

En unas elecciones generales, la papeleta blanca del Congreso debe ir exclusivamente en el sobre blanco, y la papeleta sepia del Senado en el sobre sepia. Cruzar los sobres convierte el voto en nulo.

Asimismo, no es necesario, ni recomendable, humedecer o pegar la solapa del sobre, aunque hacerlo no invalida el voto siempre que no dañe la papeleta al abrirse. Lo que sí queda prohibido es escribir nombres, dibujos o marcas exteriores en el sobre.

De dónde proceden las papeletas que llegan a los buzones

Las papeletas y sobres que los ciudadanos reciben en sus domicilios durante los días previos al 29-N forman parte del envío postal de propaganda electoral que realizan los partidos políticos que concurren a los comicios.

Este material cuenta con la homologación oficial de la Junta Electoral, por lo que tiene idéntica validez legal que el que se encuentra dispuesto en las mesas de los colegios electorales el domingo de votación.

¿Puede obligarme el presidente de mesa a entrar en la cabina?

Pasar por la cabina electoral es un derecho del ciudadano para garantizar el secreto del sufragio, pero nunca una obligación.

Si acudes al colegio electoral el 29-N con los sobres ya preparados desde casa, basta con esperar tu turno en la fila, mostrar tu documento de identidad original a los miembros de la mesa y entregar ambos sobres al presidente para introducirlos en las urnas.

En caso de no haber recibido propaganda en tu buzón —o haber solicitado la exclusión del envío postal—, tendrás igualmente disponibles todas las papeletas y sobres oficiales en el propio centro de votación.