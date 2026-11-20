El presidente de ATENEA, Iván Espinosa de los Monteros, ha dado a conocer este viernes el informe Votar con criterio. Guía de voto ante el 29 de noviembre, un documento que analiza los escenarios electorales, compara las propuestas de PP y Vox y plantea diez reformas prioritarias para España.

La publicación pretende ofrecer a los ciudadanos herramientas para examinar las distintas alternativas políticas de cara a las elecciones del 29 de noviembre, con especial atención a la necesidad de un cambio de Gobierno. Para ello, el estudio aborda tanto las posibilidades de entendimiento entre las formaciones de la oposición como los principales desafíos institucionales, económicos y sociales que tendrá que afrontar el próximo Ejecutivo.

ATENEA defiende que la decisión electoral no debe limitarse a las posiciones generales de los partidos, sino que también debe tener en cuenta su capacidad para gobernar, mantener la estabilidad, gestionar las instituciones y cumplir los compromisos adquiridos. El objetivo es fomentar una reflexión crítica que permita a los votantes comparar las distintas opciones con mayor información.

Las proyecciones electorales

Uno de los apartados del informe está dedicado a estudiar los posibles resultados electorales y sus consecuencias para la gobernabilidad. Para ello, ATENEA ha elaborado distintos escenarios a partir de las encuestas de alrededor de una veintena de instituciones, teniendo en cuenta también el impacto del sistema electoral en cada provincia.

El análisis contempla tres hipótesis de participación —alta, media y baja— en las que la suma de los escaños del PP y Vox se situaría entre los 190 y los 197 diputados. La distribución de esos representantes entre ambas formaciones variaría en función del escenario planteado.

Además, la organización ha realizado una proyección propia, en la que no incluye el sondeo del CIS, que eleva esa suma hasta los 198 diputados. ATENEA advierte de que estos cálculos dependen de las hipótesis empleadas y constituyen estimaciones, no una predicción segura del resultado de las urnas.

El documento también señala que el reparto de fuerzas dentro de una eventual mayoría de ambas formaciones podría condicionar la fórmula de Gobierno, su estabilidad y las posibilidades de llevar adelante las políticas previstas. El detalle de las estimaciones por provincias se recoge en el primer anexo del informe.

La comparación de los programas de PP y Vox

Otro de los ejes principales de la publicación es la comparación entre los programas electorales del Partido Popular y Vox y las propuestas que ATENEA ha desarrollado en anteriores estudios.

El segundo anexo aborda ocho grandes ámbitos: el Estado de Derecho y la calidad institucional; la situación de Ceuta y Melilla y su contexto geopolítico; la inmigración y el control de fronteras; las pensiones; la vivienda; la economía y la fiscalidad; el empleo y los autónomos; y la educación.

La organización pretende diferenciar las medidas concretas de las declaraciones de carácter más general, además de identificar los puntos en los que coinciden y discrepan las distintas propuestas. De esta forma, busca ofrecer una herramienta de comparación para que los ciudadanos puedan valorar el alcance de los compromisos de cada formación.

ATENEA incorpora sus propias recomendaciones como elemento de referencia para el debate, aunque precisa que estas no pretenden reemplazar la valoración personal de los electores.

El decálogo de reformas prioritarias

La guía también recoge diez ámbitos que, a juicio de ATENEA, deberían ocupar un lugar central en la agenda política de la próxima legislatura. El tercer anexo reúne estas prioridades en un decálogo que incluye la recuperación del Estado de Derecho, la modernización y profesionalización de la Administración y el impulso de la competitividad y el crecimiento económico.

A estas cuestiones se suman la ampliación de la oferta de vivienda, la sostenibilidad del sistema de pensiones, la reforma educativa, el desarrollo de una estrategia energética e industrial y la mejora de las infraestructuras.

El listado se completa con la política exterior y de defensa, así como con la seguridad y el control de las fronteras. Se trata de diez líneas de actuación con las que la organización pretende poner el foco en reformas que considera necesarias a medio y largo plazo, especialmente en materia de productividad, calidad institucional y sostenibilidad de las políticas públicas.

Una guía para votar con criterio propio

ATENEA insiste en que el propósito del informe no es respaldar electoralmente a ningún partido ni pedir el voto para una formación determinada. Su intención es aportar elementos de análisis que permitan examinar las alternativas políticas y evaluar las decisiones que deberá adoptar el Gobierno que salga de las urnas.

La organización aspira, además, a que el documento sirva para impulsar el debate en las distintas provincias y territorios españoles sobre los problemas que afectan a ciudadanos, familias y empresas.

"Conocer, comparar y decidir" es la idea que resume esta iniciativa, con la que ATENEA busca contribuir a una campaña electoral basada en el análisis de las propuestas y en una evaluación exigente de la gestión del futuro Ejecutivo.