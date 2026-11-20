El autodenominado "perro" se quedó este jueves mudo por momentos, especialmente en el bloque dedicado a la corrupción, que el PSOE intentó eliminar durante la negociación, según se ha demostrado, por la incapacidad de Pedro Sánchez de confrontar con Alberto Núñez Feijóo. El presidente impostó un perfil tranquilo, con tono suave, casi susurrando, que transmitió incapacidad de argumentos en su empeño por evitar el choque.

El líder del PP no ha parado de numerar durante todo el cara a cara la ristra de escándalos que acorralan al presidente, incapaz de dar ninguna respuesta. Incluso ha guardado un elocuente silencio cuando Feijóo le ha preguntado directamente "¿quién le ha pagado las primarias de su partido?". Ante la catarata de reproches por Ábalos, Cerdán o las cloacas, Sánchez apenas podía responder sonriendo, llegando a recurrir a sus ya conocidas carcajadas.

Ha sido el único momento de tensión entre ambos candidatos, pese a los intentos del líder del PP por debatir, interrumpiendo el monólogo protagonizado por Sánchez en cada uno de los bloques, que optaba por callarse y esperar antes de ir al enfrentamiento con el líder del PP. Su estrategia pasaría por evitar la movilización de la derecha al dejar aparcado su tono bronco para apelar a los votantes indecisos, con el riesgo de decepcionar a los suyos al haber sido arrasado por Feijóo.

Del muro al pacto de pensiones

Después de construir el muro, excluir a la oposición de cualquier asunto de Estado y promover la crispación, el presidente incluso ofrecía a Feijóo un pacto de Estado en pensiones. "¿Cómo va a aprobar un pacto de Estado si no es capaz de aprobar unos Presupuestos?", les respondía el líder del PP, que salía a embestir desde el primer momento, parafraseando a Carles Puigdemont, que calificaba a Sánchez de "amoral, cínico y con una ambición desmedida".

"El mío es uno de los Gobierno más limpios de la historia", ha llegado a presumir el presidente, impertérrito en varios momentos frente a un Feijóo más natural y que tampoco elevado el tono, aunque se ha mostrado muy contundente. "Deberían poner los dos rombos si hay niños viendo este debate", pedía el líder del PP, antes de reprocharle que "montaban orgías en la pandemia, prostitutas con dinero público, un portero de puticlub...".

Los esfuerzos por intentar mostrarse calmado, y más cercano, han llevado al presidente a pedir "perdón" a las víctimas de Adamuz y Urda nueve meses después del accidente, en el primer caso, y un mes después en el segundo. "Es un dolor que me llevaré conmigo". "Me hago cargo y lo que tiene que hacer un Gobierno es estar con las víctimas y decir la verdad", ha dicho, después de quedar en evidencia al hablar de las indemnizaciones económicas cuando fue preguntado en una entrevista por su falta de humanidad al ausentarse del funeral.

"Le estoy dando la razón en parte", ha llegado a admitir el presidente en dos ocasiones frente a Feijóo durante el bloque de vivienda, en un intento por proyectar sosiego, hasta parecer poco creíble. "Hay más pisos en los sumarios de corrupción que los que han edificado", le reprochada el líder del PP.

El presidente no ha sido capaz en ningún momento de hacer frente a un Feijóo que ha aprovechado el cara a cara para hacer un anuncio: la creación de una secretaria de Estado de mayores, después de defender que garantizará la revalorización de las pensiones, y reprochar al presidente haber reducido el poder adquisitivo de los pensionistas.

La precipitada transformación de la imagen del presidente durante el debate, para parecer un hombre de Estado moderado, alejado de la crispación, es otro giro más en la campaña del PSOE, que vende remontada y quedar primero frente PP en las elecciones, a pesar de lo cual ha dado varios bandazos en los últimos días.