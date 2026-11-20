Tanto en Moncloa como en Ferraz se afanan en defender que la pasividad exhibida por Pedro Sánchez durante el cara a cara no fue fruto de la improvisación, sino una actitud perfectamente medida y estudiada. Una estrategia "sorpresiva" con la que el PSOE pretendía descolocar a Alberto Núñez Feijóo y, sobre todo, conquistar al electorado más moderado. Así lo defendió una eufórica Rebeca Torró en conversación informal con los periodistas. La dirigente socialista justificó que hay otros escenarios para comportarse como "un hooligan", como los mítines electorales, pero que el objetivo de este debate era otro: atraer a los votantes indecisos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. "No tocaba boxear", resumió Torró, que situó el centro de la estrategia en "los electores moderados".

En Ferraz admiten que la apuesta "era arriesgada". Tanto, que después del primer parón publicitario tuvieron que pedirle a Sánchez que no se contuviera tanto. Una explicación que contrasta con la imagen de un presidente instalado en el monólogo y reacio a entrar en el cuerpo a cuerpo con Feijóo. Tampoco preocupa especialmente en las filas socialistas uno de los momentos más comprometidos de la noche: el silencio de Sánchez ante la pregunta del líder del PP sobre la financiación de las primarias que le llevaron a la Secretaría General del PSOE. Ferraz resta importancia al episodio y lo despacha como un lapsus del momento, atribuido a la voluntad del presidente de mantener la contención y evitar enzarzarse con su rival en ese asunto.

"No hemos querido polarizar en este debate porque si siempre te vas a una misma estrategia te vas a un solo electorado y tenemos que ganar a una bolsa más amplia de electores", argumentó Torró, que se mostró satisfecha con el resultado. "Objetivo cumplido", proclamó. La dirigente socialista, además, dejó entrever que este Sánchez contenido no será necesariamente el que se vea en el próximo enfrentamiento. La previsión en el PSOE es que, en el debate a cuatro, con Santiago Abascal también sobre el escenario, el presidente abandone la moderación y adopte un tono mucho más bronco.

En Moncloa, por su parte, buscan referentes internacionales para justificar la estrategia y la comparan con la que siguió Barack Obama frente a John McCain en 2008. La bautizan como "refutación con altura": mantener la calma ante los ataques del adversario y responder a las falsedades con hechos, claridad y firmeza.