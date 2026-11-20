En toda celebración hay un aguafiestas, un triste, un tipo sombrío y quejumbroso al que parece dolerle la victoria. Esa gente que, si gana, pse, no se ve bien, no se siente a gusto. Tengo sangre gallega, prudente y morriñosa, castellana, seca y silenciosa, y sevillana, alegre y arrojadiza, lo que me permite jugar varias cartas según la ocasión. De modo que hoy me acojo a la primera, en honor a Alberto Núñez Feijóo, y diré lo que casi nadie en Génova quiere escuchar: la victoria del debate electoral no computa en las urnas. Computa, como suena, junto y verbo, y no separado, preposición y sustantivo, que es como acostumbran a estar ciertos ministros de Sánchez.

El 29N solo cuentan las papeletas. Ahí no entran debates, ni frases brillantes, ni respuestas de Twitter inspiradas. Dicho de otro modo: Feijóo no ha ganado nada todavía. Que sepamos, esto no son las primarias del PSOE, y todavía no se ha depositado un solo voto en las urnas.

Tengo para mí que la victoria o la derrota en los debates televisados es algo que obsesiona a los asesores, a algunos políticos y a una parte decreciente de la boomerada televisiva. Pero no es tan importante, no es tan relevante, y cada vez lo es menos, a excepción de los cortes breves o highlights de las redes sociales, que a su vez son muy manipulables. Cosa aparte son los síntomas, que sí son interesantes en esta ocasión: ¿qué significó el debate del jueves, entonces?

Aunque hoy sea el día de felicitar en justicia al líder popular por haberse merendado a Sánchez con cachelos, lo crucial no es Feijóo, ya sabemos todos que es superior al presidente en cualquier cosa que quieras medir, sino el modo en que el líder de la banda pareció haber perdido su buena estrella; algo que paradójicamente es una pésima noticia para los que esperamos unas elecciones limpias y un cambio de Gobierno tranquilo y pacífico.

Se ha escrito ya. Sánchez herido, noqueado, demacrado, es el Sánchez más peligroso. El Sánchez que ya no tenía nada que perder fue el que montó la cloaca, el que urdió el tongo de sus propias primarias, el que lanzó leyes y amenazas contra los medios de comunicación, el que amenazó con la persecución a las redes sociales, y el que diseñó planes suicidas para dividir a los españoles en buenos y malos, para enfrentarlos, caldear el ambiente y lograr que sus casos judiciales salieran un rato del foco. Hoy es igual que entonces, pero peor.

Tiene gracia que el peor momento de Sánchez esté siendo correspondido con movimientos estruendosos, y aún groseros, a su alrededor. Véase Iván Redondo, que ha firmado la biblia en verso en Twitter, más para intentar salvar sus propios argumentos sanchistas mil veces repetidos, que para intentar frenar realmente el declive de Sánchez. Tampoco debería sorprendernos. Cuando lo que queda de Sánchez salga de La Moncloa con su colchón, todo habrá terminado. El expresidente tendrá dónde descansar y coger fuerzas para la tormenta judicial que aguarda en el horizonte, o para fugarse a República Dominicana, o qué sé yo. Pero para los demás, para sus guardianes más fieles, la vida sigue, y habrá que trabajar en algún sitio, y ganar unos dineros, y seguir llevando al niño a la guardería sin que te escupan las otras madres, y todas esas cosas. Es decir, hay que prepararse y posicionarse para lo que venga después, que ya no es un futurible lejanísimo, sino que podría ocurrir en once días.

Algo similar ocurre en el interior del PSOE, donde los movimientos son más disimulados, porque Sánchez impuso ahí una dictadura de terror, pero haberlos, haylos, que, a fin de cuentas, mañana tal vez venga un nuevo liderazgo, o no, o sea el final, y la demolición completa de un partido que está completamente infectado de sanchismo.

Todos los síntomas, en definitiva, apuntan al ocaso del sanchismo, y esta vez parece real, pero ni Feijóo ni Abascal deberían confiarse. Prudencia. Ante todo, prudencia. Además, detesto la euforia desmedida de un partido que lleva ocho años en la oposición sin lograr extirpar al presidente más débil e incompetente de la historia, tan solo porque ha ganado un maldito programa de televisión. ¿Euforia? ¿De qué? Quedan once días. Feijóo no es presidente. Nadie sabe qué va a ocurrir mañana en el país del 11 y el 13M. Y Sánchez está herido, no muerto. Que nadie empiece a repartirse ministerios. Que nadie pierda de vista que el único objetivo es Sánchez. Y siempre, siempre, que Semper se mantenga en silencio.