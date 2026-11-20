Feijóo aprovechó el cara a cara con Pedro Sánchez para noquear al presidente del Gobierno. La corrupción que afecta al PSOE, la situación económica, la gestión de los accidentes ferroviarios y la forma de gobernar centraron sus intervenciones. El líder del PP también cuestionó la financiación de las primarias socialistas y contrapuso su proyecto al del actual Ejecutivo.

Durante el debate, Feijóo recurrió a frases directas para atacar la gestión de Sánchez y poner el foco en los casos que afectan a su partido y a su entorno político.

Una batería demoledora

La corrupción fue uno de los principales ejes de confrontación entre los dos dirigentes. Feijóo cuestionó la honestidad del presidente y utilizó referencias a los procedimientos judiciales que afectan a personas vinculadas al PSOE. "España merece un presidente decente y él —Sánchez— no lo es" o "Hay más pisos en los sumarios de corrupción —del PSOE— de los que ustedes han edificado".

🔴 Feijóo a Sánchez: "Dijo usted que iba a ser la legislatura de la vivienda pero hay más pisos en los sumarios de corrupción de los que ustedes han edificado" pic.twitter.com/Ps2nGzOpdQ — Libertad Digital (@libertaddigital) November 19, 2026

También hizo referencia a antiguos colaboradores del presidente y a la fotografía de quienes le acompañaron en el anterior cara a cara electoral: "He visto la foto de los que le acompañaban en el debate del 2019: Santos Cerdán, Salazar y el señor Ábalos. Fíjese dónde están". Y señaló: "Tiene 131 imputados, tiene más imputados que diputados".

Asimismo, aprovechó los escándalos del entorno socialista para soltar a un dardo directo: "Usted conoce mucho más a Jésica y a Andrea, que le pagaban a ustedes con dinero público o con dinero de mordida a sus casas, que a Mari Carmen".

Feijóo llegó a preguntar directamente al presidente del Gobierno por la financiación de las primarias en las que fue elegido secretario general del PSOE: "¿Quién le pagó las primarias? Bueno, no me contesta".

🔴 La pregunta que ha dejado sin palabras a Sánchez: "¿Quién le pagó las primarias?" pic.twitter.com/aHGuMga3PZ — Libertad Digital (@libertaddigital) November 19, 2026

En otro momento, elevó el tono al referirse a los comportamientos que atribuyó a miembros del entorno socialista durante la pandemia: "Montaban orgías en la pandemia. Eso no lo ha hecho ningún gobierno de España. Desde un portero de puticlub hasta el Consejo de Ministros. Prometieron un gobierno limpio y están acusados de organización criminal".

El líder del PP recurrió a la ironía para subrayar la dureza del debate y lanzó: "Si hay niños viendo debería poner usted esto de los dos rombos que había antes para hablar de corrupción". Y apuntó a Pedro Sánchez: "Quizás algún día tiene que responder ante los tribunales por la financiación irregular de su partido".

🔴 Feijóo: "Su gobierno ha hecho todo tipo de guarradas, ha sido un bochorno todo esto. A mí me daría vergüenza si fuese usted. Ha conocido a todos los corruptos, los ha colocado y sin usted no podría haber habido la corrupción" pic.twitter.com/WzEPfwOWiJ — Libertad Digital (@libertaddigital) November 19, 2026

La economía y la presión fiscal

Feijóo también trató de llevar la discusión económica a la situación cotidiana de los ciudadanos. Frente a las cifras macroeconómicas que defendía Sánchez, Feijóo puso el acento en los salarios y el coste de la vida. "¿Qué le parece si hablamos de las nóminas, de la nevera y de la vida de la gente? ¿Sabe por qué, señor Sánchez? Porque el PIB no se come".

En esa misma línea, cuestionó la presión fiscal durante el mandato socialista: "Somos el tercer país donde más ha subido la presión fiscal. Así gobierna cualquiera, con el dinero de los demás y el esfuerzo de los demás". A este reproche sobre el gasto y los impuestos sumó una interpelación directa: "¿Dónde está el dinero de los españoles? Usted ha gastado más que nadie. Usted ha triturado la clase media".

🔴 Feijóo a Sánchez: "¿Dónde está el dinero de los españoles? Usted ha gastado más que nadie (...) Usted ha triturado la clase media" pic.twitter.com/HvicafjSq2 — Libertad Digital (@libertaddigital) November 19, 2026

Feijóo llevó al debate la relación del Gobierno con los sindicatos y respondió así a las referencias de Sánchez sobre su supuesta relación con la patronal: "¿Usted controla a los sindicatos? Parece ser que sí ya que ha conseguido una huelga general contra la oposición, algo sorprende en democracia. Ya que usted se pregunta si yo controlo a la patronal".

🔴 Feijóo: "¿Usted controla a los sindicatos señor Sánchez? Parece ser que sí porque ha conseguido una huelga general contra la oposición, algo sorprendente en democracia" pic.twitter.com/FyN0bZfNAL — Libertad Digital (@libertaddigital) November 19, 2026

Los accidentes ferroviarios y la respuesta del Gobierno

Feijóo también reprochó a Sánchez su actitud ante los accidentes ferroviarios y planteó una pregunta sobre el comportamiento del presidente tras esas tragedias: "Si se hubiese muerto un familiar suyo directo en esos accidentes, ¿también se pondría a bailar a las 48 horas?"

El líder popular vinculó además su propia experiencia como usuario del ferrocarril con la situación que atravesaba el país: "Yo durante estos años lo he cogido —el AVE— 130 veces. Doy gracias de poder hacer este cara a cara con usted".

Feijóo promete un Gobierno distinto

El dirigente del PP contrapuso su forma de entender el Gobierno a la que atribuyó a Sánchez. En ese contexto, criticó los nombramientos del Ejecutivo y defendió que, si llega a La Moncloa, contará con personas que considere preparadas y honestas: "Usted ha llenado el Gobierno de pelotas, de colegas de partido; yo no, yo voy a poner a gente honesta, decente y competente". Y añadió: "No diré nunca de quién depende la Fiscalía".

Feijóo cerró su planteamiento con una reivindicación de su experiencia al frente de distintas administraciones y con una petición expresa de cambio político: "Sé lo que es gobernar, he gobernado; sé lo que es gestionar, he gestionado. Y es lo que necesita España. España necesita por fin un cambio".