La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha instado a las cadenas de televisión a incorporar la interpretación en lengua de signos en la retransmisión del próximo debate electoral a cuatro, que enfrentará el jueves 26 de noviembre a los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. La organización realiza este llamamiento tras constatar con "preocupación" la escasa presencia de estos recursos de accesibilidad durante el reciente 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

La Academia de Televisión puso a disposición de los operadores audiovisuales dos señales distintas para seguir el enfrentamiento entre el líder socialista y el candidato popular: una general y otra accesible, equipada con subtitulado e interpretación en lengua de signos española a cargo de profesionales de la Fundación CNSE, según ha detallado la entidad. Sin embargo, la organización ha reprochado que "la casi totalidad de las televisiones que retransmitieron el debate optaron por emitir la señal general sin incorporar estos recursos de accesibilidad".

El presidente de la CNSE, Roberto Suárez, ha agradecido el esfuerzo de la Academia por facilitar gratuitamente una señal accesible y de calidad a las cadenas, pero ha subrayado la necesidad de "dar un paso más para que estos recursos lleguen de manera efectiva a las pantallas de todos los hogares".

Contactos con cadenas y formaciones políticas

Para evitar que se repita esta situación en la cita electoral del próximo jueves, la Confederación ha iniciado una ronda de contactos tanto con operadores televisivos como con los partidos políticos. El objetivo es garantizar que la lengua de signos y el subtitulado estén presentes en el mayor número posible de emisiones.

En este sentido, la CNSE anima a las cadenas a aprovechar la señal accesible que volverá a distribuir sin coste la Academia de Televisión, integrándola bien en su canal principal o a través de alguno de sus canales secundarios de la Televisión Digital Terrestre (TDT). "Esta señal se ofrece gratuitamente, lo que permite a los operadores audiovisuales contar con interpretación y subtitulado sin necesidad de contratar servicios adicionales", ha recalcado Suárez.

Finalmente, la entidad ha recordado que los debates son acontecimientos de especial relevancia pública que permiten a la ciudadanía ejercer su derecho al voto de manera libre e informada, advirtiendo de que el acceso de las personas sordas a la información electoral no debe depender de tener conexión a internet, dispositivos adicionales o plataformas digitales, sino que debe quedar plenamente garantizado en la televisión convencional.