El voto por correo ha experimentado un importante retroceso de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Apenas 1.036.217 electores han solicitado la documentación necesaria para votar por esta vía, frente a los 2.505.492 que lo hicieron en el mismo periodo de las elecciones generales de julio de 2023. La diferencia supone una caída del 59%, cerca de un millón y medio de solicitudes menos.

Los datos, adelantados por El Confidencial y El Debate, reflejan un descenso significativo del recurso al voto no presencial respecto a la anterior convocatoria. El plazo para solicitar la documentación electoral concluyó este jueves 19 de noviembre, por lo que ya se conoce el balance definitivo de las peticiones admitidas.

La caída también se aprecia en el número de papeletas que ya habían sido depositadas. Según el informe de seguimiento del proceso electoral al que ha tenido acceso El Confidencial, hasta el 18 de noviembre se habían registrado 282.337 votos por correo, frente a los 825.297 contabilizados en las mismas fechas de 2023. Esto representa un descenso del 66%, aunque todavía quedaban días para completar el procedimiento.

El retroceso se produce en un contexto de desconfianza en la transparencia y las garantías del sistema electoral. Las investigaciones judiciales relacionadas con la presunta trama de corrupción que habría tenido presencia en Correos han contribuido a alimentar las dudas sobre el procedimiento. Entre ellas figura la investigación sobre Leire Díez, que ocupó puestos directivos en la empresa pública entre 2021 y 2024, coincidiendo con las elecciones generales de julio de 2023.

Díez participó durante esa etapa en la adjudicación de 51 contratos y desempeñó funciones relacionadas con la gestión de la documentación electoral. También aparece en el foco de las investigaciones el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que fue imputado por el juez Santiago Pedraz el pasado mes de julio.

A este escenario se suman los antecedentes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, cuando la Justicia abrió investigaciones por presuntas tramas de compra de votos por correo en Melilla y Mojácar (Almería).

Ayuso pidió no votar por correo

En este clima de desconfianza también se enmarcan las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que llegó a pedir públicamente a los ciudadanos que no utilizaran el voto postal. El pasado 5 de octubre, tras el anuncio de la convocatoria electoral, la dirigente popular auguró que se viviría la "campaña más sucia y desmedida que hayamos vivido" y lanzó un mensaje contundente: "Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo".

Ayuso justificó su advertencia por las posibles irregularidades que podrían producirse durante el proceso electoral y expresó su preocupación por una eventual adulteración de los censos. "Soy consciente de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está muy pendiente de posible adulteración de censos, de este proceso y, por tanto, daremos todas las batallas en defensa de la democracia", afirmó. La presidenta madrileña también criticó que se hubieran generado dudas sobre las garantías de un sistema que, según señaló, había sido tradicionalmente uno de los más garantistas.

Asimismo, la controversia en torno a la Ley de Nietos ha añadido otro foco de incertidumbre en la ciudadanía sobre la trasparencia en el proceso electoral. Tal y como contamos en Libertad Digital, el voto de los 189.678 hijos de personas nacionalizadas al amparo de esta norma podría tener incidencia en hasta 14 escaños en las elecciones del 29-N.

A las dudas sobre las garantías del procedimiento se suman los problemas denunciados por españoles residentes en el extranjero para recibir la documentación electoral. El programa Es la Mañana de Federico, de esRadio, ha recogido los testimonios de numerosos ciudadanos que, pese a haber solicitado el voto en plazo, todavía no habían recibido las papeletas o parte del material necesario para participar en los comicios. Entre los afectados hay residentes en Estados Unidos, Suecia, Hungría, Japón y Alemania, algunos de los cuales se plantean desplazarse hasta sus respectivos consulados ante el temor de que la documentación no llegue a tiempo.

A pesar de estos datos, cabe destacar que las pasadas elecciones generales tuvieron lugar en verano, por lo que muchos españoles se encontraban de vacaciones y tuvieron que solicitar el voto por correo.