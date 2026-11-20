La contención como estrategia y la defensa de la democracia como argumento. Esa es la justificación que ofrece Moncloa para explicar el tono comedido, "institucional" y "noble" que Pedro Sánchez eligió durante el cara a cara de este jueves. El presidente evitó el cuerpo a cuerpo y renunció a la confrontación directa que acostumbra a exhibir en los mítines.

Fuentes gubernamentales aseguran estar satisfechas con el resultado del debate. Consideran que consiguieron exactamente lo que buscaban: contraponer dos modelos políticos. De un lado, un presidente con un proyecto que quería explicar a los ciudadanos; del otro, un candidato que, según su interpretación, acudió fundamentalmente a atacar.

En Moncloa insisten en que el encuentro debía ser una "cita institucional, un debate noble". Aseguran que nunca lo concibieron como un espectáculo televisivo ni como una especie de "Operación Triunfo". Por eso apostaron deliberadamente por la contención, que presentan como una forma de reivindicar otra manera de hacer política y defender la democracia frente al "barro" del Partido Popular. "Entrar en el debate sucio hubiera sido malo para la democracia", sostiene. Su argumento es que aquel era el foro al que debía acudir un presidente del Gobierno, no un candidato electoral. "Queríais sangre en las paredes, queríais a los Rolling Stones y os puse a Ella Baila Sola", comparan en Moncloa.

Pero detrás de esa puesta en escena había también un cálculo electoral. Estas mismas fuentes reconocen que les preocupa que un dirigente político que, a su juicio, "miente", pueda acabar siendo considerado el ganador del debate. Explican que Sánchez buscó de forma consciente un tono distinto porque quería dirigirse a "un electorado más amplio". En Moncloa sostienen que para aspirar a una mayoría absoluta es imprescindible ensanchar la base sociológica del PSOE y llegar más allá de sus votantes habituales, especialmente a los indecisos.

De hecho, en el Gobierno creen que el debate pudo servir para atraer a electores que todavía no tenían decidido su voto y que encontraron en Sánchez una opción. En sentido contrario, sostienen que Feijóo no logró incorporar nuevos votantes y que su intervención se limitó a reafirmar a quienes ya estaban convencidos.