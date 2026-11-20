Doscientos profesionales han estado trabajando durante días para preparar el gran debate de estas elecciones con un formato que invitaba a apagar la tele y salir huyendo, si no fuera porque queríamos ver a Sánchez apalizado. Pocas veces un aburrimiento tan grande ha necesitado el concurso de tanto especialista, pero la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión nunca escatima medios para empalagar al sufrido espectador.

María Casado no puede dirigir un debate electoral porque lo hace aún más aburrido de lo normal, por improbable que parezca. A estos efectos, es irrelevante que sea la presidenta de la Academia, una función que no le faculta para desarrollar una labor que exige rapidez mental y las agallas necesarias para intervenir cuando el debate es un coñazo o algún candidato miente por encima del nivel de aguante del espectador medio, sin temor a que al día siguiente le digan que ha tomado partido.

Los contendientes pueden parecer nerviosos al principio del programa, porque es mucho lo que se juegan de cara a las elecciones a las que van a concurrir. La presentadora, no, porque entonces el producto entero adquiere visos de improvisación y superficialidad. María Casado se trabó con las palabras y, en general, se la veía más pendiente de pasar desapercibida que de ejercer su labor a riesgo de que la acusen de no ser imparcial. Una tarea que no se reduce a cantar los segundos que le quedan a cada candidato, o decir flojito "señor Feijóo, señor Feijóo" cuando el líder del PP se pasaba de minutaje. Hubo momentos muy importantes durante el debate en que la presentadora tendría que haber intervenido para insistir en ciertas preguntas y evitar que los intervinientes se fueran por las ramas, pero nada de eso ocurrió, que para eso estamos en un programa organizado por la puñetera Academia de la Televisión.

El cara a cara de Sánchez y Feijóo habría dado mucho juego con Vicente Vallés o Ana Pastor, dos profesionales que no temen excederse en su papel moderador cuando las circunstancias lo exigen o los soliloquios sucesivos resultan demasiado tediosos. Con María Casado no hubo nada de eso, pero, a cambio, ninguno de los candidatos se excedió un nanosegundo del tiempo que tenía asignado. Dieron fe de ello los árbitros de baloncesto que gestionaban los cronómetros, como si en vez de un acto político de indudable importancia a nueve días de las elecciones se estuviera celebrando el concurso de triples de la NBA.

No cargaremos las tintas sobre María Casado porque el problema de fondo es el formato televisivo de estos cara a cara, una responsabilidad que hay que achacar también a los partidos políticos. Porque lo que interesa a la gente no es escuchar a los candidatos asestándose monólogos, sino verles responder a las preguntas incisivas —y repreguntas cabronas— de un panel de periodistas políticos sin pelos en la lengua, da igual la tendencia a la que pertenezcan.

Los miembros de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión tienen muchas tareas que llevar a cabo, todas igual de importantes, nadie lo duda. Por eso, harían muy bien en dedicarse a lo suyo y dejar que los debates los organicen los medios de comunicación privados. Los académicos tendrían más tiempo para sus verdaderas ocupaciones y nosotros nos libraríamos de un producto desfasado, convertido con el paso de los años en el gran coñazo electoral.