Constituir una mesa electoral el 29-N implica afrontar una jornada de más de doce horas ininterrumpidas, desde la llegada de los miembros a las 08:00 de la mañana hasta que se cierra el recuento y se firma el acta a altas horas de la noche.

Cómo se gestionan las salidas al baño durante la votación

Ir al baño a lo largo del día es un derecho básico que ningún presidente de mesa puede denegar, pero la organización debe hacerse con cautela para garantizar que la mesa nunca quede desatendida.

Los miembros de la mesa se van turnando de forma individual para ausentarse unos minutos. La ley exige que siempre permanezca en la mesa el quórum mínimo obligatorio para que la votación no se detenga, al menos dos miembros, habitualmente el presidente y un vocal, o los dos vocales.

En los momentos de mayor afluencia o si la mesa es muy reducida, las Fuerzas de Seguridad del Estado —Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local— presentes en el colegio pueden ser informadas de la salida temporal, colaborando en el mantenimiento del orden y la custodia del recinto.

¿Cómo funciona la comida y quién puede salir a comer?

La organización de la comida del 29-N está prevista por la Junta Electoral, aunque los miembros de la mesa deben organizarse con los interventores y apoderados de los partidos políticos presentes en el colegio.

No pueden marchar todos los miembros de la mesa a comer al mismo tiempo. Se establecen turnos —habitualmente a mediodía, aprovechando las horas de menor afluencia tras el pico matutino— para que al menos dos integrantes permanezcan siempre al frente de las urnas y el censo.

Los miembros de mesa reciben una dieta económica institucional fijada por la Junta Electoral para sus gastos de manutención durante el día. Muchos Ayuntamientos también facilitan vales o acuerdos con establecimientos cercanos, aunque es muy habitual que los propios integrantes encarguen comida a domicilio o lleven su propio refrigerio para consumirlo de manera rápida dentro o cerca del colegio electoral sin descuidar sus funciones.