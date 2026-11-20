Pedro Sánchez desconcertó a Alberto Núñez Feijóo, que esperaba encontrar en el presidente del Gobierno a un adversario dispuesto a entrar en la confrontación. Pero también sorprendió a sus propias filas. Entre los socialistas cundía la extrañeza al comprobar cómo su candidato renunciaba a rebatir los ataques del líder del PP y se limitaba a desplegar un monólogo en defensa de su gestión, después de ocho años al frente del Ejecutivo y un prolongado desgaste político.

Detrás de ese cambio de registro no estaba tanto la improvisación de Sánchez como el diseño de su núcleo duro en Moncloa. El encargado de dirigir la operación fue Diego Rubio, jefe de Gabinete del presidente y cerebro de una estrategia que buscaba reproducir el modelo empleado por Barack Obama frente a John McCain en 2008: evitar el cuerpo a cuerpo, no entrar en las provocaciones y dejar que el adversario apareciera como el más agresivo de los dos.

Tras el cara a cara, fuentes gubernamentales defendieron la actuación del presidente con un discurso perfectamente articulado: "Sánchez ha hecho un despliegue modélico de lo que se conoce como la estrategia de la 'refutación con altura': mantener la calma ante la agresividad y responder a las falsedades con hechos, claridad y firmeza". Una explicación que el PSOE se apresuró a amplificar a través de sus ejércitos digitales, empeñados en presentar el comportamiento de Sánchez como una reivindicación de "la buena política frente a la mala educación".

Tras la escenografía posterior al debate que dejó una imagen de Sánchez solo, apartado en una zona sombría del plató, mientras Feijóo permanecía arropado por su equipo bajo los focos desde Moncloa deslizaron que el objetivo era "favorecer el diálogo y reducir la polarización desde el 'respeto agonista' del politólogo William E. Connolly". La referencia académica no era casual. El planteamiento de Rubio pasaba por construir una imagen de Sánchez como un dirigente sereno, dispuesto a escuchar, frente a un Feijóo al que se pretendía retratar como incapaz de permitir que su adversario desarrollara sus argumentos. La batalla no se libraba únicamente en el intercambio de datos, sino también en la percepción que los espectadores se llevaran del enfrentamiento.

La apuesta de Rubio consistía, por tanto, en ofrecer una versión muy distinta del Sánchez habitual. Para ello recurrió a una teoría del politólogo estadounidense que plantea cómo afrontar "la desinformación" sin alimentar la espiral de confrontación. "Explicaciones comprensibles y mantener un tono respetuoso. Aplicada al debate, esta estrategia concentra la respuesta en las cuestiones relevantes y ofrece a la ciudadanía elementos para contrastar lo que escucha. Su objetivo es bajar la temperatura del debate y elevar la exigencia de pruebas".

Un argumentario que el PSOE ha tratado de trasladar también a las redes sociales, donde sus seguidores han recuperado una de las palabras más recurrentes del discurso socialista: los "bulos".