El PP ha logrado mejorar sus expectativas de voto después del cara a cara protagonizado por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, al menos según la primera encuesta –no tracking diario– realizada y publicada tras el enfrentamiento televisivo de este jueves.

Se trata del sondeo de Data 10 que ha publicado esta misma tarde del viernes OkDiario y que desvela que Feijóo habría logrado crecer en casi 350.000 votos, pasando del 31,5% al 32,5% de intención de voto. Además, este crecimiento le proporciona también una subida de ocho diputados, con los que llegaría a 137, casualmente los mismos que tenía hasta ahora.

La parte más importante del crecimiento del PP proviene de ciudadanos que hasta el momento estaban en la abstención: el líder de los populares habría logrado convencer a 150.000 nuevos votantes.

Sin embargo, la parte más llamativa de esta subida se explica por los 70.000 votos que le habría arrebatado al propio PSOE, que a su vez se queda en el 26,5%, cuatro décimas menos que el dato de antes del cara a cara. Una caída no muy pronunciada pero que sí tiene un impacto notable en diputados: pasarían de los 112 que le daba el estudio anterior al debate a 106. Además, Pedro Sánchez también habría perdido 35.000 votantes que irían al Frente Amplio, si bien los socialistas lograrían compensar en parte gracias a que recuperarían a 80.000 abstencionistas.

También Vox retrocede frente al empuje de Feijóo, en este caso el candidato popular le habría arrebatado 120.000 votos a los de Abascal. A pesar de que también logran convencer a 20.000 personas que hasta este momento habían pensado en abstenerse, el saldo final es negativo: pierden seis décimas para quedarse en el 18,8% y también se dejan cuatro escaños, aunque seguirían teniendo 62.

Con estas cifras la mayoría del hipotético Gobierno entre ambos partidos sería de 199 diputados, 23 por encima de lo necesario para gobernar.

Finalmente, el Frente Amplio también logra mejorar, aunque en su caso es de forma muy moderada: gana 35.000 votos al PSOE y otros 50.000 a la abstención, para una subida de tres décimas que también le haría ganar tres diputados. Pero a estas alturas no parece que nada vaya a salvar a la formación de ultraizquierda de un desastre: pese a la subida siguen en el 6,8% de intención de voto y en 12 diputados.

La encuesta de Data 10 ha contado con 750 entrevistas, realizadas en su totalidad desde el final del debate y a personas que aseguraban que habían visto la retransmisión del cara a cara.

El País dice lo contrario

Los datos de Data 10 son diametralmente opuestos a los que ofrece el tracking diario de 40dB en El País, que es excepcionalmente positivo para el PSOE ya que, pese al desastre de Sánchez en el debate en el que ha coincidido hasta buena parte de la izquierda, que empezó a señalar el desastre en las redes sociales incluso mientras todavía estaba teniendo lugar el cara a cara.

Pero pese a todo los socialistas ganan un punto en un día, una subida realmente espectacular en ese plazo de tiempo que les llevaría hasta un 31,2%, a sólo siete décimas del PP, que a su vez pierde tres décimas para quedarse en el 31,9%.

Además, la bajada de los populares coincide con una todavía mayor de Vox, que se deja cinco décimas para quedarse en el 17,1%. En principio, para que coincidiesen esta caída y la del PP tendría que darse un trasvase entre bloques que hasta ahora prácticamente todos los expertos habrían descartado.

De hecho, a la subida del PSOE hay que añadirle que también mejora el Frente Amplio, que en las encuestas de 40dB está por los suelos, aunque solo sea por un par de décimas y para quedarse en un pírrico 3,8%.