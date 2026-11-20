Lejos de la realidad, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha proclamado al presidente del Gobierno como ganador del debate electoral. "Ha ganado Sánchez, que ha defendido un proyecto de país para la gente", ha sentenciado. Los socialistas habían apostado por una estrategia de contención, evitando entrar en el cuerpo a cuerpo con Alberto Núñez Feijóo, a quien acusan de haber "embarrado" el debate.

La dirigente socialista ha presentado la intervención de Sánchez como un ejercicio de solvencia frente a los reproches del candidato popular. "Hemos visto también a un Pedro Sánchez con rigor, con solvencia, con conocimiento que es lo que representa la buena política frente a una Feijóo, que lo que nos ha llevado a la mesa de nuevo es las mentiras, los bulos y el barro", ha defendido Torró, en línea con la estrategia del presidente de apelar al votante de centro y evitar una confrontación directa.

Torró ha insistido en que el debate ha servido para contraponer dos modelos de país, recurriendo a los argumentos habituales del PSOE contra el Partido Popular. "Hemos podido contrastar dos modelos claros para este país, un modelo que es el que defiende Pedro Sánchez y del Partido Socialista, que es un modelo de avances, un modelo de consolidación de derechos y también de oportunidades de defender y de proteger los servicios públicos frente a una modelo, el del Partido Popular y el de Feijóo, que claramente es un modelo de involución, de retroceso, de recortes y de motosierra", ha afirmado.

Pero la secretaria de Organización no se ha limitado a proclamar vencedor a Sánchez. También ha lanzado un pronóstico triunfalista sobre las expectativas electorales de los socialistas, pese a que las encuestas no respaldan esa tesis. "A partir de este debate sabemos que va a haber una movilización histórica, un remonte que va a ser épico", ha proclamado eufórica.

Tras su valoración, Torró se ha desplazado hasta la sede nacional del PSOE en Ferraz, donde Sánchez ha querido saludar a los cerca de 200 militantes socialistas que aguardaban su llegada.