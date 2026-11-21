El mitin de Podemos en Madrid de este viernes fue un notable fracaso pese a la euforia mostrada por Irene Montero en redes. El acto se celebraba en el anfiteatro al aire libre del Parque Tierno Galván y apenas lograba reunir a unos cientos de personas que, eso sí, se mostraban muy eufóricos y aplaudían a rabiar a los participantes, todo entre las habituales banderas republicanas y palestinas.

Los discursos estuvieron centrados en los temas habituales del partido: apoyar a los huelguistas de la educación en Madrid, cargar contra la OTAN, Trump y Netanyahu y, por supuesto, criticar a Pedro Sánchez y los partidos de derechas.

En el acto participaba, como viene siendo habitual en la campaña, el cabeza de lista de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, que llegado el momento ha emprendido un discurso que está generando la hilaridad en las redes sociales por su tono, más propio de El Señor de los Anillos que de un señor de Santa Coloma de Gramanet.

tu primer contacto social después de ver la trilogía del señor de los anillos en versión extendida: pic.twitter.com/IBu2Ny2BBm — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) November 21, 2026

"¡Camaradas, os habla vuestro hermano!", ha empezado Rufián con los brazos abiertos y moviéndose por el escenario, para acto seguido advertir de que "¡El fascismo –todo él, por lo que se ve– está a las puertas de esta ciudad!".

Afortunadamente, hay espacio para la esperanza: "¡Vosotros la estáis defendiendo!", ha asegurado señalando al público, al que a continuación ha explicado que "los hijos del pueblo saben, sabéis, que tenéis las armas adecuadas, reales, para ganar esta guerra". En un tono de voz muy alto por no decir que a grito pelado, Rufián ha pedido "¡que el faro de la historia ilumine vuestros actos y vuestra conciencia!".

A partir de ahí ha llegado la parte más surrealista de la breve intervención que ha trascendido en X: "¡Aquí está mi corazón!", ha dicho tocándose el pecho con ambas manos. "¡Y lo vierto sobre vuestros corazones!", ha rematado en una imagen un tanto llamativa, por no decir escatológica.

"¡Cataluña os ama y yo, como catalán, quiero lo mejor para Madrid!", ha dicho antes de subir todavía más el volumen y empezar a bramar sin que quede claro por qué "¡Lluís Companys, Lluís Companys!", añadiendo la fecha "¡1936!", es de suponer para que quede claro que no habla del estadio sino del presidente de la Generalidad que secundó la huelga revolucionaria de 1936 y proclamó el "Estado Catalán" durante menos de 12 horas, todo un récord si lo comparamos con los ocho segundos de Puigdemont, eso sí.

Tras el salto mortal de poner a Companys como ejemplo del amor de Cataluña por Madrid, ha añadido que "forma parte de nuestra historia, de nuestra sangre" mientras el escaso público prorrumpía en aplausos. Y finalmente ha rematado –al menos en el vídeo que se ha distribuido en las redes sociales de un minuto de duración– hablando de sí mismo, que está claro que es un tema que le apasiona: "¡Yo soy independentista, soy progresista, soy feminista, soy ecologista pero soy salvajemente antifascista". No queda muy claro tampoco por qué lo primero se contrapone con el antifascismo, pero así lo ha sentido Rufián.

Dos campañas con un signo muy diferente

El mitin semivacío de Madrid ha sido un buen reflejo de una campaña en la que Podemos no está cosechando ningún éxito y en la que, además, las encuestas le auguran a Irene Montero un fracaso total: por debajo del 2% de voto, todos los sondeos apuntan a que quedará fuera del Congreso.

Por el contrario, para ERC las previsiones son muy positivas: su alianza con Podemos parece estar allanándoles el camino en Cataluña para hacerse con el voto que tenían los Comuns en la región y, según las encuestas, podría dispararse hasta los 12 diputados.