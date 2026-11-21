La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, arremetió este viernes con dureza contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras el debate electoral cara a cara mantenido con Pedro Sánchez. Durante un acto de campaña celebrado en el municipio valenciano de Onteniente, la dirigente socialista calificó al presidente de los populares de "energúmeno", "mentiroso" y "rabioso", y aseguró ante los asistentes que "a todos nos hubiese gustado que el presidente también le hubiese dado cuatro bofetadas bien dadas".

En su intervención, en la que estuvo acompañada por la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la cabeza de lista al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, Morant sostuvo que Feijóo intentó llevar el debate al enfrentamiento directo desde el inicio: "Nada más empezar puso sobre la mesa una piara para que entrara al barro, pero el perro no entra en la piara, porque no vamos al barro por mucho que quieran", afirmó sobre Pedro Sánchez, vaticinando además que el líder del PP "se quedará con la rabia" porque pasará "cuatro años más sin ser presidente".

Según la versión de la dirigente socialista, Sánchez acudió al encuentro televisivo con propuestas y un proyecto de país, soportando las acometidas de su rival en el primer minuto y medio, a quien describió como alguien que le había "arreado por todas partes" hasta dejarlo "morado con los navajazos clavados", para mantener las formas institucionales. Morant justificó la contención del presidente señalando que la ciudadanía está cansada de la confrontación y aseguró que, con esa actitud, el candidato socialista logró ganarse al electorado indeciso de cara al próximo 29 de noviembre.

Críticas a Ayuso y apelación a la gestión de la DANA

A lo largo del mitin, la ministra extendió sus descalificaciones al conjunto de la derecha, a la que acusó de ser "machista y franquista" y de pretender privatizar las pensiones y conducir al país a una nueva crisis económica. En este contexto, dirigió sus ataques personales hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien calificó de "maleducada", "desbarrada", "machista" y "mala persona", responsabilizándola de haber dejado morir a más de 7.000 personas en las residencias durante la pandemia.

Asimismo, Morant vinculó la gestión de la DANA de 2024 con las siglas políticas, asegurando que los 234 fallecidos registrados en la Comunidad Valenciana bajo el mandato del expresidente Carlos Mazón no se habrían producido si hubiera gobernado el socialista Ximo Puig.

Por su parte, Rebeca Torró apeló a la movilización electoral para alcanzar una participación del 75 % y sumar una mayoría de 176 escaños progresistas que permitan lo que denominó "una remontada épica", asegurando que en el PP existe "pánico" ante una participación masiva. En la misma línea, Pilar Bernabé defendió que el debate lo ganó "quien no ha mentido" y contrapuso el "rigor" de las políticas socialistas frente a lo que calificó como el "barro" de la derecha en la Comunidad Valenciana.