Cayetana Álvarez de Toledo, candidata número dos del PP al Congreso por Madrid, ha pedido una victoria amplia de su partido en las elecciones del 29 de noviembre para desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno. Durante un acto en Málaga, ha defendido que el objetivo es "derribar el muro con las urnas" y recuperar, según sus palabras, "la decencia, la convivencia y la esperanza".

La dirigente popular ha asegurado que Sánchez "sabe que no puede ganar" y que su estrategia consiste en evitar una victoria contundente del PP. Por ello, ha considerado "imprescindible una victoria ancha, fuerte y poderosa" de los populares. "Somos quienes podemos llevar a Sánchez no solamente a la oposición, sino a su casa", ha afirmado.

"La era de la indecencia"

Preguntada por Bendodo sobre la importancia de un cambio político, Álvarez de Toledo ha calificado las próximas elecciones como "las más decisivas desde que tenemos democracia, desde el 78". A su juicio, los españoles tendrán que elegir entre "recuperar la decencia" y reconstruir el país o continuar en una "espiral de delincuencia y decadencia".

La candidata ha sostenido que los comicios van más allá de las siglas y las ideologías y que el 29 de noviembre se fijará "el listón moral de la vida pública". En ese contexto, ha definido los ocho años de Gobierno de Sánchez como "la era de la indecencia" y ha enumerado los elementos que, a su entender, la caracterizan: "cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos y mafias".

También ha cuestionado que se ataque a los jueces que investigan al entorno familiar, al partido o al Gobierno. "Se ha pulverizado la moral pública más elemental", ha señalado.

Álvarez de Toledo ha advertido de que, en su opinión, la falta de decencia tiene consecuencias y ha relacionado la gestión del Ejecutivo con los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz. Ha afirmado que lo ocurrido "no es casualidad" y lo ha atribuido a un Gobierno al que ha acusado de actuar como "cleptócratas" y de convertir el Ministerio de Transportes en "el epicentro del saqueo socialista".

Auditoría del dinero público y seguridad ferroviaria

La candidata ha planteado que, si el PP llega al Gobierno, una de las primeras medidas será realizar "una auditoría general" para comprobar qué se ha hecho con el dinero de los españoles. También ha defendido la necesidad de elegir a los responsables de los equipos y de ocuparse de "la seguridad de los trenes". Estas actuaciones formarían parte del proyecto de reconstrucción nacional que ha reivindicado durante el acto.

Álvarez de Toledo ha pedido además una "revolución de la decencia" y la recuperación del prestigio de las instituciones mediante la dignificación de la política. Para ello, ha reclamado incorporar a la vida pública "a los más inteligentes, los más íntegros, los mejores".

Críticas a la izquierda y reivindicación de Feijóo

La dirigente popular ha dedicado parte de su intervención a criticar la situación intelectual de la izquierda. Ha asegurado que está "intelectualmente arrasada" y ha acusado a sus representantes de sustituir el debate y las ideas por "el espectáculo" y "el bailongo".

En esa línea, ha contrapuesto a la izquierda que, según ha dicho, debatía sobre Sartre y Camus con la que ahora jalea las apariciones de Sánchez en una revista del corazón. También ha defendido que "la inteligencia y la ética está en la derecha, está en el PP".

Antes, al reivindicar la trayectoria de su partido, había asegurado que el PP es la formación que "va a sacar a este país adelante". También ha elogiado a Alberto Núñez Feijóo, al que ha definido como "la fuerza de la razón que España necesita".

Ceuta y la defensa de la unidad nacional

Álvarez de Toledo ha aludido asimismo a su reciente visita a Ceuta para insistir en su posición sobre la situación fronteriza. Ha calificado lo sucedido de "invasión híbrida" y ha advertido de que España no puede permitir que Marruecos invada su territorio.

"Ceuta es España, Ceuta no se negocia, la soberanía nacional no se negocia", ha afirmado. También ha defendido que se devuelva a quienes entraron en territorio español, incluidos los menores, y ha rechazado que se utilice a niños "como arietes para derribar una frontera". En este sentido, ha reclamado "blindar la frontera".

La candidata ha denunciado además lo que considera tres grandes agresiones a la unidad nacional y ha acusado al PSOE de renunciar a la defensa de la nación y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

"No hay libertad sin orden"

En el apartado dedicado a la convivencia, Álvarez de Toledo ha acusado a Sánchez de enfrentar a unos españoles con otros y ha asegurado que "la estrategia de la polarización ha fracasado". Frente a ello, ha prometido trabajar para "preservar la paz civil" y reconstruir la convivencia.

También ha calificado al presidente del Gobierno de "populista de manual" y ha advertido de que, a su juicio, sus últimas estrategias electorales serán "fraude, miedo, odio y violencia".

La dirigente popular ha acusado a Sánchez de legitimar la violencia política y ha advertido de que el PP responderá con firmeza si se producen disturbios tras una eventual victoria electoral. "Si tienen la intención, como la tienen y están ensayando, de incendiar las calles de España si ganamos las elecciones, apagaremos el fuego con absoluta determinación y con absoluta claridad", ha afirmado.

Por último, ha defendido que "no hay libertad sin orden, ni orden sin autoridad" y ha reivindicado a los jóvenes que, según ha dicho, no quieren resignarse a vivir en un país dividido.