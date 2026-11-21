El Partido Popular ha cargado contra Diana Morant por afirmar en un acto de campaña que a todos les habría gustado que Pedro Sánchez diese "cuatro bofetadas bien dadas" a Alberto Núñez Feijóo. Las palabras de la dirigente socialista han provocado una respuesta en bloque de los populares, que reclaman una rectificación pública y denuncian la normalización de la violencia en el debate político.

La candidata del PP por Madrid Cayetana Álvarez de Toledo ha ido más allá y ha responsabilizado al presidente del Gobierno de legitimar la violencia política. "Pedro Sánchez ha legitimado la violencia política en España", ha afirmado, antes de relacionar las palabras de Morant con la estrategia de confrontación del presidente del Gobierno y sus pactos con Bildu.

Álvarez de Toledo señala directamente a Sánchez

Álvarez de Toledo ha recordado las declaraciones en las que Morant llamó "energúmeno" a Feijóo y aseguró que a todos les habría gustado que Sánchez le hubiese dado "cuatro bofetadas bien dadas". "Esta es la ministra de Universidades", ha señalado la dirigente popular, que ha vinculado esas declaraciones con los episodios de violencia que, según ha denunciado, están sufriendo representantes del PP y de otras formaciones.

A su juicio, la violencia no aparece de forma aislada, sino que se ve favorecida por el discurso de Sánchez cuando, según sus palabras, "levanta un muro, criminaliza la mitad de España" y deshumaniza a sus adversarios políticos calificándolos de fascistas.

Paliza, dijo Otegi. Bofetadas, dice Morant. Sánchez legitima —y alienta— la violencia política. Pero no tenemos miedo. Ante su intimidación, nuestra firmeza. ——

Hoy, en Málaga.@PPMalaga @ppopular pic.twitter.com/2swkdqCOHQ — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 21, 2026

También ha criticado la amnistía y los acuerdos del PSOE con Bildu. Sobre esta última formación, ha afirmado que pactar con un partido que considera justificado matar a otros compatriotas supone legitimar la violencia. Álvarez de Toledo ha calificado de "cachorros neoetarras" a los jóvenes que, según ha denunciado, agreden a otros por motivos políticos.

La candidata popular ha terminado su intervención con una advertencia: "No tenemos miedo. Ante su intimidación, nuestra absoluta firmeza". Y ha añadido que, si se intenta "incendiar las calles de España" en caso de victoria del PP, responderán "con absoluta determinación y con absoluta claridad".

Ester Muñoz reclama una rectificación inmediata

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también ha exigido explicaciones a la ministra. "En los últimos días estamos viendo al Partido Socialista presumir de buena educación y de superioridad moral", ha señalado, antes de recordar las palabras de Morant sobre las bofetadas a Feijóo.

"La violencia nunca está justificada, es incomprensible, así que exigimos una inmediata rectificación por parte del Partido Socialista y de Diana Morant", ha reclamado.

Hemos visto a la ministra Diana Morant arengar a las masas socialistas diciendo que ojalá Pedro Sánchez le hubiera pegado cuatro bofetadas a Alberto Núñez Feijóo en el debate. La violencia nunca está justificada, es incomprensible. Exigimos una inmediata rectificación por parte… pic.twitter.com/hOd5VYRAxc — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) November 21, 2026

Muñoz ya había reaccionado en redes sociales a las declaraciones de la ministra. En uno de sus mensajes escribió: "A los que presumen de educación, les gustaría agredir a Feijóo. Están desesperados, por eso insisten en los insultos y la violencia. La fuerza de la hipocresía". En otra publicación cuestionó que para defender un proyecto político sea necesario "faltar al respeto y amenazar con violencia al contrario". También preguntó al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, por qué no se recurría al humor en lugar de a la violencia.

Nunca he entendido estas cosas: ¿para defender tu propuesta, candidato y proyecto político tienes que faltar al respeto y amenazar con violencia al contrario? ¿Por qué? Dicho sea de paso: ¿qué tiene de malo usar el humor en lugar de la violencia,@AdrianBarbon ? pic.twitter.com/uOLYejRyGc — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) November 21, 2026

El PP acusa al PSOE de banalizar las agresiones

La dirección nacional del PP también ha reclamado una respuesta de Morant. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el partido ha calificado sus declaraciones de "inaceptables" y ha advertido de que no pueden normalizarse en democracia. "La discrepancia política jamás puede justificar ni banalizar la violencia. Exigimos a Diana Morant una rectificación pública", ha señalado la formación.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido la necesidad de un Gobierno "que no sea violento", que no divida a los españoles y que esté a la altura de su responsabilidad. "Repararemos el daño causado", ha asegurado.

Merecemos un gobierno que no sea violento; también que no divida a los españoles, que no robe y que esté a la altura de su inmensa responsabilidad. Repararemos el daño causado. https://t.co/fEc8zRsiqy — Borja Sémper (@bsemper) November 21, 2026

También se ha pronunciado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que ha compartido el vídeo de las declaraciones de Morant con un mensaje especialmente crítico: "Pacifistas que reclaman hostias. Feministas que piden prostitutas. Demócratas que no soportan las derrotas. Morant rectifica, anda. Que has vuelto a hacer el ridículo".

Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha ironizado sobre el discurso socialista: "El partido del amor diciendo que se alegrarían si pegan a Feijóo. Y encima se ríen". Bravo ha pedido al PSOE que rectifique y pida perdón a los españoles, y ha advertido de que lo sucedido "es muy peligroso".

Por su parte, Elías Bendodo también ha exigido una rectificación inmediata. "No hace falta dar ninguna bofetada a nadie, Diana Morant", ha respondido. Además, ha recordado que "la respuesta democrática la van a dar los españoles el 29 de noviembre y muy pronto te la darán a ti también los ciudadanos de la Comunidad Valenciana".