Alberto Núñez Feijóo ha protagonizado este domingo un acto central en su campaña en la plaza de toros de Valencia, que se ha llenado hasta los topes con unos 12.000 asistentes, lo que supone el noveno lleno histórico de los populares en dicho recinto. Desde allí, el popular ha reclamado a los suyos "ni un minuto de relajación" y evitar cualquier exceso de confianza frente al Gobierno de Pedro Sánchez, advirtiendo de que el Partido Socialista resulta especialmente peligroso cuando se ve acorralado.

Recordando el reciente cara a cara televisivo, el líder de la oposición ha admitido que el debate supuso una importante inyección de moral para el centroderecha, pero ha advertido de que la contienda electoral continúa abierta hasta el último voto. "Los conocemos, son capaces de todo y heridos son todavía más peligrosos", ha remarcado, insistiendo en que no cabe confiarse en las encuestas y reclamando a simpatizantes y votantes "multiplicarse por diez" durante los días decisivos de la campaña para asegurar un cambio político en España.

En un espacio repleto de simbolismo para el PP, donde ya tuvieron actos históricos de campaña José María Aznar —que este sábado compartía mitin con Ayuso en Madrid— y Mariano Rajoy, Feijóo ha recurrido a metáforas taurinas para definir el momento político. Tras asegurar que mantiene el "hambre de un novillero" pese a sumar tres décadas de trayectoria pública, ha subrayado que "las orejas se cortan al final" y que cualquier ventaja previa carece de valor si no se materializa en las urnas del 29 de noviembre, dejando atrás unos años que calificó de humillantes para la ciudadanía.

Durante su intervención, y tras las dificultades derivadas de la gestión de la catástrofe de la dana en la región, el dirigente gallego ha querido poner en valor la capacidad de recuperación de la formación autonómica. Feijóo ha garantizado que, de llegar a la Moncloa, ejercerá como un presidente que ante cualquier tragedia nacional "se ponga al frente" sin dilación ni cálculos partidistas, movilizando todos los recursos del Estado en auxilio de los damnificados desde el primer minuto.

Pérez Llorca pide "la primera llamada"

El mitin ha contado asimismo con la participación de la alcaldesa de la capital del Turia, María José Catalá, del presidente provincial, Vicente Mompó, y del presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

El presidente regional le ha pedido a Feijóo que la "primera llamada" que haga como presidente del Gobierno en caso de ganar las elecciones generales del 29 de noviembre y llegar al Palacio de la Moncloa sea a la Comunitat Valenciana. "Hemos sufrido los que más", ha recalcado.

Además, ha presumido del nuevo éxito de convocatoria en la capital valenciana y de que no es la primera vez que los populares abarrotan el recinto: "Hoy la volvemos a llenar y me vais a permitir que saque un poco de pecho: solo con alicantinos, castellonenses y valencianos, no hemos tenido que pedir ayuda esta vez porque somos muchos los que queremos el cambio en España", ha resaltado.

La cita confirma la relevancia estratégica de la provincia de Valencia, plaza clave donde los populares aspiran a consolidar una mayoría determinante en el Congreso de los Diputados antes de encarar el debate a cuatro y la recta final de la contienda.