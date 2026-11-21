Las imágenes del gran éxito del mitin de Feijóo en Valencia
El PP ha logrado llenar hasta los topes la plaza de toros de Valencia en una nueva demostración del tirón de la formación en la Comunidad.
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Feijóo saluda al público en la Plaza de Toros de Valencia.
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Una imagen del impresionante aspecto que presentaba la plaza de toros de Valencia.
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Feijóo dirigiéndose a los 12.000 asistentes, visto desde la parte trasera del escenario.
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El presidente de la Generalidad, Juanfran Pérez Llorca, Feijóo y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
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Feijóo saludando a alguno de los numerosos asistentes.
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Otro momento en el que Feijóo ha estado saludando a un público entregado.
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Los tres protagonistas del mitin, Cataá, Feijóo y Pérez Llorca, entre los asistentes.
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Alberto Núñez Feijóo entrando a la plaza de toros de Valencia.
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Saludando al público.
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El impresionante aspecto de la plaza de toros abarrotada.