Luis Herrero, director de En Casa de Herrero, dedicó el editorial del programa de esRadio publicado el 17 de noviembre de 2026 al cartel que, según denunció el dirigente del PP Mikel Lezama, difundieron las juventudes de Bildu en Eibar contra él y contra Alberto Núñez Feijóo. Desde ahí repasó el acto del líder del PP en esa localidad guipuzcoana, la réplica de Santiago Abascal a una de sus frases y lo que, a su juicio, no ha hecho Pedro Sánchez (escúchalo en esRadio).

"Bildu es el heredero de aquello"

El programa emitió las palabras de Lezama, de quien Herrero dijo "que es el cabeza de lista del Partido Popular por Guipúzcoa". Lezama denunció que "la cuenta oficial de las juventudes de Bildu en Eibar publicaron ayer un cartel retratándonos al presidente Feijóo y a mí asesinados, con las cabezas dadas la vuelta en blanco y negro, con los ojos ensangrentados. Esto es Bildu".

Herrero vinculó la imagen con su memoria. "La ventaja de ser mayor es que hay cosas que no te sorprenden, la desventaja de ser mayor es que te acuerdas de cosas que a lo mejor la gente más joven no recordaba", explicó. Tras el corte de Lezama, añadió: "Esto era ETA y Herri Batasuna, que es la manera en la que se llamaba Bildu antes de que se llamara Bildu". Recordó que en las calles del País Vasco aparecían nombres en medio de una diana y que muchos de ellos acabaron "con tiros en la nuca por parte de la banda terrorista ETA".

"Bildu es el heredero de aquello y ahora vuelve a las andadas", afirmó. Herrero recordó también que Bildu "ha sido una pieza fundamental" para que Sánchez haya podido ser presidente del Gobierno en esta legislatura, y confesó su inquietud: "Me estremece la idea de que podamos volver a las andadas, esto de verdad que me produce verdadero pavor".

Según Herrero, "Sánchez no ha condenado todavía el hecho de que un candidato de un partido democrático en una campaña electoral haya tenido que suspender sus actos porque estaban boicoteándolo a pedradas y a insultos".

"Mal. Bueno, rectifico: muy mal"

Feijóo, en cambio, viajó a Eibar. Para Herrero, hizo lo que le correspondía: "Tú presides un partido que lo está pasando mal y lo que tienes que hacer es ponerte al frente de ese partido". Sobre cómo lo recibieron, respondió: "Mal. Bueno, rectifico: muy mal".

Según la crónica de Maite Loureiro que emitió el programa, el presidente del PP intervino entre pitos, abucheos, insultos y gritos de "¡Fuera de aquí!", junto a Lezama, "para arroparle después de que le lanzaran piedras en Hernani y que dos miembros del PP vasco fueran agredidos en Baracaldo".

El programa recuperó las palabras de Feijóo a los violentos: "Que lo tengan claro los violentos: no vamos a pedir permiso para defender nuestras ideas, que son las más votadas democráticamente en el conjunto de España. Yo no voy a elegir entre bombas y piedras, creo que la violencia es violencia y punto". Y añadió que plantará cara "a quienes la practican, a quienes la justifican y a quien, pudiendo condenarla, no la condena. Hablaré claro: estoy hablando de Pedro Sánchez".

La crónica recogió que Feijóo recuerda que Pedro Sánchez dio el pésame a Bildu por la muerte de un etarra y no ha sido capaz de solidarizarse con su partido ni de condenar las agresiones, y que el PP ha pedido al ministro Fernando Grande-Marlaska garantizar la seguridad en sus actos porque seguirá celebrando mítines en el País Vasco durante la campaña.

"Llama poderosamente la atención"

Herrero relató que el PP "pidió a la Ertzaintza que, por favor, reforzaran la presencia de Alberto Núñez Feijóo para que no hubiera disturbios y la respuesta de la Ertzaintza es que no lo podían garantizar". Por eso, según él, el líder del partido más votado en España "ha tenido que ir rodeado por 25 gorilas, digamos, privados, para entendernos".

"Esto, en un Estado democrático, llama poderosamente la atención y hacía muchísimo tiempo que yo no veía algo parecido", señaló. "Por eso vuelvo a repetir que la memoria me está haciendo pasar malos ratos".

"No le ha salido muy bien"

A su juicio, el episodio pone ante los ojos de los votantes una pregunta que lleva años en la política española: "¿qué es mejor, tener como compañero de viaje a Bildu o tener como compañero de viaje a lo que Sánchez llama la extrema derecha, a Vox, para entendernos?". Feijóo quiso responderla y, según Herrero, "no le ha salido muy bien, aunque la intención se le veía muy clara".

El programa emitió la frase del líder del PP: "Con todo lo que me diferencia de Vox, siempre me sentiré más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi. Lo que yo nunca haré y lo demostraré 5, 20 veces, las que quieran, es blanquear a los violentos y conseguir sus votos y su apoyo para ser presidente del Gobierno".

"A Abascal no parece que le haya hecho mucha gracia", apuntó Herrero. El líder de Vox respondió que Feijóo "quizá piensa que tengo que darle las gracias por ello" y que "incluso el planteamiento me parece un poco ofensivo". "Como si yo digo: me siento más cerca del señor Feijóo que de Hannibal Lecter", comparó Herrero.

"¿La violencia es compatible con la democracia?"

Lo que más le preocupa, explicó, es que Bildu, "que además, según las encuestas, puede ganar las elecciones en el País Vasco, [...] está empezando a utilizar una vez más el amedrentamiento y la violencia". Y que, pese a haber sido socio de Sánchez, "Sánchez sigue insistiendo en que aquí el único peligro que hay es aliarse con la extrema derecha". "La extrema derecha nos lleva hacia atrás, pero hay que ver que Bildu nos lleva hacia adelante", ironizó.

El programa recuperó varias frases de Sánchez en una conversación con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente defendió que, "si la izquierda cree en la victoria, acaba logrando esa victoria", y que "la gente no olvida la respuesta que dio la derecha neoliberal [...] recortando el estado del bienestar, recortando derechos y libertades". "Avanzar no significa viajar al pasado, es retroceder", añadió.

Antes, Sánchez había advertido: "Con el auge de la ultraderecha, no estamos hablando de una alternancia [...]. Estamos hablando de que la ultraderecha plantea una involución".

Herrero le replicó con varias preguntas: "¿Y el mínimo común denominador de la democracia lo garantiza Bildu, señor Sánchez? ¿La violencia es compatible con la democracia? ¿De verdad usted pretende que alguien le compre esa mercancía? ¿Lo dice en serio? ¿Se lo cree?".