Manuel Llamas, director de La Trinchera de Llamas, dedicó su editorial en esRadio a lo que denominó "El peligroso perfil psicológico de Pedro Sánchez". A lo largo de su intervención, el comunicador sostuvo que la situación política e institucional de España en los últimos años "tiene mucho que ver con la particular personalidad del presidente". Para sostenerlo, repasó las respuestas de Sánchez en sus entrevistas con Jordi Wild, Carlos Franganillo y Susanna Griso.

"Si falla el director de orquesta, también falla lo demás", planteó. A su juicio, cuando el jefe del Ejecutivo "está dispuesto a todo para mantener el poder, aun a costa de saltarse la ley y la Constitución", entonces "todo es posible, amigos, absolutamente todo, desde la invasión de Ceuta a manos de Marruecos hasta la concesión de una amnistía a los golpistas catalanes".

Amoral, cínico y ambicioso

El programa recuperó las palabras de Carles Puigdemont en una entrevista publicada esta semana por El Mundo en las que el dirigente independentista aludía a la necesidad de comprobar hasta dónde podía llevar a Sánchez al considerarlo "una persona amoral y con una ambición desmedida". Llamas resumió esa definición en tres palabras, "amoral, cínico y ambicioso" y afirmó que los implicados en el procés supieron sacar partido de esos rasgos: "se aprovecharon de la infinita inmoralidad de Sánchez, de su desmedida ambición de poder y su inagotable cinismo".

A partir de ahí, Llamas sostuvo que Sánchez reúne "tres rasgos tóxicos de la personalidad: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, la tríada oscura, tal y como explica la psicóloga Ivette Marín en el pódcast Roca Project". En el corte emitido, Marín afirmó que "si lo perfilamos psicológicamente sería (...) la tríada oscura: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía". Un diagnóstico que también vinculó con unas palabras emitidas hace años por Rosa Díez con motivo de su libro Caudillo Sánchez: "Este es un hombre que tiene una personalidad que en psicología se describe perfectamente como la tríada oscura", decía Díez en la grabación.

Primero él, después él y, por último, él

Según Llamas, es "en las preguntas incómodas y puntos álgidos de tensión, donde aflora la verdadera y oscura personalidad del presidente". Su primer ejemplo fueron las vacaciones de Sánchez después de que, en palabras del director, "Marruecos invadiese Ceuta con más de 100.000 inmigrantes".

Ante Jordi Wild, Sánchez respondió: "yo no me fui de vacaciones". Y añadió: "Yo estuve trabajando todos los días del mes de agosto". Cuando Franganillo le preguntó si volvería a hacer lo mismo, contestó: "por supuesto que yo tengo todo el derecho a estar con mi familia [...] unos días al año". Y también: "Da la sensación de que estar en las Islas Canarias es simplemente estar de vacaciones".

"Para Sánchez, sus vacaciones en La Mareta estaban más que justificadas: primero él, después él y, por último, él", replicó Llamas.

Sobre la DANA, el programa emitió la explicación del presidente: "el señor Mazón me dijo que no quería una intervención y que no quería ceder el mando". Llamas lo resumió así: "Si necesitan ayuda, que la pidan, y chimpún".

Amnistía a cambio de poder

Franganillo le recordó a Sánchez que "decía que no cabía en la Constitución y que nunca habría una amnistía". El presidente respondió: "Yo lo dije entonces y lo vuelvo a repetir hoy: hice de la necesidad virtud".

"Amnistía a cambio de poder, tal y como admite Sánchez y confirma también Puigdemont", afirmó Llamas. El periodista de Telecinco le preguntó después dónde está la frontera entre un cambio de opinión y una mentira. Sánchez contestó: "si la posición que uno tiene es modificada, pero el horizonte hacia el que va es el mismo, hay una coherencia en todo lo que uno puede practicar además de proponer".

Un volcán a punto de explotar

Franganillo le preguntó también por la política migratoria y si se sentía "como el kamikaze que va por la autopista". "Al contrario. Me siento como una persona con principios de un país grande que respeta los derechos humanos", respondió Sánchez.

Para Llamas, esa reacción fue "una muestra de ira contenida, un volcán a punto de explotar". Lo apoyó en el testimonio de Tomás Gómez en Horizonte. Según Llamas, Gómez "sufrió y por tanto conoció muy bien al personaje cuando estaba al frente del PSOE madrileño". "Es la ira contenida", dijo Gómez, que aseguró que Sánchez "delante de una cámara se contiene".

Una cara de hormigón armado

Llamas calificó la entrevista de Susanna Griso en Antena 3 como "la más seria, dura e incisiva hasta la fecha". Griso le reprochó que estuviera "grabando el podcast eh justo cuando se estaba celebrando el funeral en Toledo". Sánchez lo negó: "Esa información no la tiene usted correcta". Para Llamas, "Griso le pregunta por su ausencia en el funeral para asistir al podcast de Jordi Wild y el presidente responde con indemnizaciones".

Sobre la corrupción, Sánchez dijo: "¿Que he sufrido casos de corrupción? Desgraciadamente los he sufrido". Griso lo interrumpió: "Es que no sé si el verbo es sufrir, presidente, se lo digo de verdad". Cuando la periodista mencionó a su mujer, su hermano y el fiscal general, Sánchez sostuvo que "hay casos de corrupción que son reales y hay casos de corrupción que son ficticios", y precisó: "Todos son ficticios". Griso le preguntó si indultaría al fiscal general después de las elecciones. "Está sobre la mesa. Estamos en un procedimiento y veremos exactamente cuándo lo hacemos", respondió.

Preguntado por la jueza Biedma, que había denunciado seguimientos, Sánchez contestó: "Es que ya en este caso me pierdo, Susanna." Llamas subrayó que justo después el presidente habló de cruzar una línea roja. Sánchez se refería a la instrucción contra su hermano y su mujer, que a su juicio supone "haber traspasado una línea roja que es absolutamente inasumible en el sistema político español".

Por último, Griso le preguntó si el Sánchez de 2016 investiría al de 2026. "Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Hombre, me veo mucho más joven", contestó entre risas. Para Llamas, eso "es todo lo que tiene que decir sobre su doble vara de medir en materia de corrupción, según afecte al PP o al PSOE", algo que calificó de "una cara de hormigón armado". "Sánchez nunca jamás dimitirá, pase lo que pase", añadió.

Ante la pregunta final de Griso, "¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?", Llamas concluyó que "no queda otra que dimitirle, cesarle, echarle a patadas de La Moncloa con la fuerza de las urnas en las elecciones del próximo 29 de noviembre".

El editorial terminó con un corte de 2019 en Distrito TV. En él, Abigail Rodríguez, a la que Llamas presentó como "la experta en carácter humano", advertía de que se trataba de "una opinión personal". Según Rodríguez, Sánchez "es un buscador de estatus, poder y prestigio" y "es frío y calculador, es controlador".

"Lo clavó", dijo Llamas, que cerró con el título del editorial: "Narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. El peligroso perfil psicológico de Sánchez".