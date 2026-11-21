El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni siquiera respondió a la llamada del secretario general del PP, Miguel Tellado, que le pidió reforzar la seguridad en el País Vasco, después de los ataques sufridos en Baracaldo y Hernani. Tampoco intentó contactar con él después, ni se lo pidió a nadie de su departamento, evidenciando su "bajeza moral", trasladan fuentes del partido.

El intento de comunicación de Tellado con Marlaska se produjo después de que el número dos del PP remitiera una carta al ministro del Interior pidiendo garantizar el normal desarrollo de la campaña para los dirigentes del PP, dado que su cabeza de lista por Guipúzcoa, Jon Echeverría, recibió pedradas y huevazos durante un mitin.

El ministro tampoco ha respondido a esa misiva, en la que Tellado exigía que se adopten las medidas de protección policial necesarias para proteger la integridad física de Echeverría y de todo el partido en el País Vasco. El PP pedía "asegurar el normal desarrollo de los actos políticos" y una "respuesta inmediata por parte del Ministerio, puesto que está en juego la seguridad personal de nuestro candidato y de todas las personas que le acompañan en el ejercicio de su actividad política".

La formación tuvo que cancelar los actos previstos tras los ataques, y se planteó si continuar o no con la contienda, dado el riesgo personal que corrían los dirigentes y militantes del PP vasco. Finalmente, siguieron adelante, especialmente después de que Alberto Núñez Feijóo decidiera modificar su agenda para acudir a Eibar a dar apoyo a su partido.

Desde allí, Echeverría fue de nuevo increpado por un jubilado que se dirigió a él para advertirle de que "poco le pasa". El acto protagonizado por el joven de 22 años, además del propio Feijóo y el líder del PP vasco, Javier de Andrés, se desarrolló entre pitos y abucheos de varios extremistas, que no pudieron boicotear la comparecencia ante los medios por el perímetro de seguridad que estableció la Ertzaintza.

Según explican desde el PP, la negativa de Marlaska a atender su requerimiento les obligó a avisar al Gobierno vasco de la presencia de Feijóo aquel día. En este caso sí hubo respuesta para desplegar a la policía autonómica, pese a lo cual se vivieron momentos de tensión que no impidieron a los dirigentes del PP mantener su actividad y asumir el riesgo.

Lograr el diputado por Guipúzcoa

A pesar de la violencia, el PP se muestra esperanzado en poder lograr un diputado más en el País Vasco, pese a verse habitualmente perjudicado por el llamado 'voto útil' de la derecha vasca que vota al PNV por miedo a Bildu. Ocurrió en las últimas autonómicas: los de Javier de Andrés aspiraban a un crecimiento mayor que se vio frenado ante la amenaza de que los de Arnaldo Otegi presidieran el Gobierno vasco, y en las generales de 2023, donde sumaron dos diputados del total de 18 que reparte la Comunidad.

En estas generales, Feijóo se ha volcado para lograr el sexto escaño en disputa por Guipúzcoa, muy reñido entre Bildu y el PNV, que se lo juegan por apenas 3.000 votos. Para conseguirlo, el PP tendría que crecer en torno a 10.000 papeletas absorbiendo parte del voto a Vox y, también, de los peneuvistas, a los que aspiran a dar la puntilla aprovechando que están de capa caída.

El PNV se arriesga, incluso, a no tener siquiera grupo propio en el Congreso y quedarse con apenas cuatro representantes, dado el crecimiento de los de Arnaldo Otegi, que podrían llegar a diez representantes después de dos legislaturas blanqueándose gracias al PSOE de Pedro Sánchez y Patxi López, con el beneplácito de los de Aitor Esteban.