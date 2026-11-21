En las elecciones generales del próximo 29-N, el peso matemático de cada papeleta en el Congreso de los Diputados varía radicalmente en función del código postal donde se deposite. Lejos de deberse exclusivamente a la fórmula de cálculo de cocientes, esta disparidad nace en el propio diseño constitucional de las circunscripciones provinciales: mientras que en Madrid cada diputado representa a una media de 145.708 electores (y en Barcelona ronda los 130.000), en Soria un escaño equivale a 38.535 votantes censados.

El suelo mínimo de dos escaños: la verdadera raíz de la diferencia

La clave principal que explica por qué conseguir un acta resulta mucho más caro en votos en las grandes urbes no es la conocida regla D'Hondt, sino el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece un reparto inicial fijo antes de mirar el censo de población.

De los 350 diputados que componen la Cámara Baja, la ley asigna automáticamente dos escaños fijos a cada una de las 50 provincias (100 en total), más uno a Ceuta y otro a Melilla. Este mecanismo garantiza que los territorios menos poblados tengan voz parlamentaria propia.

El resto de escaños disponibles se distribuyen de forma proporcional entre las provincias según su número de habitantes de derecho. Con los datos censales vigentes para este 29-N, este cálculo otorga 38 diputados a Madrid (uno más que en 2023) y 32 a Barcelona, frente a los 2 escaños mínimos de Soria o los 3 de Teruel. Si el reparto fuera estrictamente proporcional sin suelo mínimo, a Soria apenas le correspondería medio diputado.

La paradoja del 'voto barato' frente al 'voto difícil'

Esta arquitectura territorial genera dos efectos opuestos en la noche electoral del 29-N que suelen pasar desapercibidos al analizar los resultados.

En provincias grandes (Madrid o Barcelona), el escaño exige muchos votos, pero el listón porcentual es bajo. Para lograr un acta en Madrid se necesitan más de cien mil papeletas, pero al repartirse 38 asientos en una misma urna, a una formación pequeña le basta con superar la barrera legal del 3 % de los votos válidos para entrar en el Congreso.

En provincias pequeñas como Soria o Teruel, el escaño cuesta pocos votos, pero el filtro real es altísimo. Aunque un diputado se adjudique con poco más de 20.000 o 25.000 papeletas, al haber solo dos o tres asientos en disputa, la regla D'Hondt eleva la barrera efectiva por encima del 25 % o 33 % de los votos. En la práctica, las terceras o cuartas fuerzas políticas tienen casi imposible obtener representación en estas circunscripciones, concentrándose los escaños entre los dos partidos mayoritarios.