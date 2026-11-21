Ante la proximidad de la cita electoral, una de las situaciones excepcionales que contempla la legislación es qué ocurre si fallece un elector que ya había depositado su sobre en las oficinas de Correos.

El voto por correo de una persona que fallece antes de la apertura de las urnas el 29 de noviembre debe ser anulado y retirado del proceso de escrutinio, según la Junta Electoral Central (JEC).

Acreditación imprescindible

El criterio de la establece que, para poder ejercer legalmente el derecho al sufragio activo, la persona debe ostentar la condición de electora el mismo día de las elecciones. Al producirse el deceso antes del 29-N, el sufragio pierde de inmediato su validez jurídica.

Sin embargo, la anulación no se ejecuta de forma automática en todos los casos. Para evitar que el sobre termine dentro de la urna al cierre del colegio electoral, es requisito imprescindible acreditar el fallecimiento mediante la presentación del certificado de defunción ante la Junta Electoral de Zona o directamente ante los miembros de la Mesa Electoral correspondiente. Una vez notificado y verificado el documento, el sobre con la papeleta no se introduce en la urna y queda custodiado junto a las incidencias de la jornada.

¿Qué ocurre si el fallecimiento se produce el propio 29-N?

La situación cambia si la muerte ocurre durante el propio día de las elecciones o una vez iniciada la jornada. En este supuesto, la normativa señala que el voto sí computa como válido, ya que la persona estaba con vida en el momento en el que dio comienzo de forma oficial el proceso del sufragio.

Por otro lado, si la defunción se produce en los días previos pero la Mesa Electoral no recibe el certificado correspondiente antes de la finalización de las votaciones (20:00 horas del 29 de noviembre), el sobre se introducirá en la urna junto al resto de los sufragios por correo, resultando imposible identificarlo o retirarlo posteriormente debido al principio de secreto del voto.