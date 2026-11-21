Tras el desastre que supuso su intervención en el cara a cara frente al líder del PP en televisión, el presidente del Gobierno ha querido reinterpretar lo sucedido en la línea de los mensajes que se han lanzado desde Moncloa y a los que sólo han dado credibilidad los medios y los periodistas más afines.

Así, en una entrevista concedida al programa Julia en la Onda de Onda Cero, Pedro Sánchez ha sostenido este sábado que el encuentro con Alberto Núñez Feijóo "transcurrió como yo quería", alegando que su intención primordial era ofrecer una imagen sosegada y alejada del enfrentamiento partidista que, a su juicio, genera desafección hacia la política.

El secretario general del PSOE ha señalado que su planteamiento buscaba eludir lo que ha definido como "pim, pam, pum" para centrarse en un formato respetuoso. "Quería plantear un debate respetuoso, que los datos sean veraces y realizar propuestas de futuro", ha manifestado, remarcando que un cara a cara "no es un combate de boxeo", a pesar de que a su ministra Morant sí que le parecía que la ocasión merecía al menos "cuatro bofetadas".

Frente a las críticas recibidas por su falta de iniciativa y la falta de respuesta a todas las críticas de Feijóo, Sánchez ha denunciado que el líder de la oposición desplegó una clara intención de deshumanizarle y ponerle "pingando", mientras él procuró conversar con los ciudadanos para abordar asuntos sociales como la vivienda.

Para justificar su decisión de no desmentir en directo las afirmaciones económicas y los reproches del candidato popular, Sánchez se ha escudado en el trabajo de verificación a posteriori. Según ha argumentado, si hubiese optado por replicar a "todas las falsedades de datos", habría precisado de "un debate en paralelo" durante la emisión. "También para eso están los verificadores", ha apostillado para restar importancia a su pasividad en el plató, que por momentos llegó a transmitir la sensación de encontrarse completamente superado.

"Que me critiquen por ser contenido no me parece mala crítica en estos tiempos de polarización e insultos", ha apuntado el presidente, explicando que el PSOE está planteando una campaña "en positivo, con esperanza"; y ha censurado los insultos que le profieren desde la esfera política y que se le haya comparado con José Bretón o se le haya llamado "psicópata". "No lo digo por victimizarme", ha argumentado Sánchez, quien ha incidido en que estos modos no los quiere para España, que es un país "optimista".

No se cree las encuestas

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha querido restar valor al pronóstico de los sondeos demoscópicos, insistiendo en que el escenario electoral permanece muy abierto debido a la amplia bolsa de votantes que aún dudan. Sánchez ha aseverado que el desenlace "es muy ajustado, a diferencia de lo que dicen las encuestas", señalando que la prioridad del PSOE en la recta final de la campaña consistirá en convencer a los electores indecisos. Convencido de sus opciones, ha asegurado tajante que Feijóo "no va a llegar a la Moncloa" y ha vaticinado una profunda crisis interna en Génova si el PP insiste en esa estrategia de confrontación.

Con la vista puesta en la próxima cita fijada en la Academia de la Televisión –donde se celebrará un encuentro a cuatro bandas el próximo jueves con el que prácticamente se va a cerrar la campaña electoral–, el presidente del Gobierno ha adelantado que mantendrá el mismo registro institucional, algo que hay que ver cómo funciona en un debate en el que además de Feijóo estará presente Abascal. De este modo, ha prometido que mantendrá un tono educado y fundamentará sus intervenciones en datos veraces, tratando de contener el desgaste y eludir nuevas confrontaciones directas que perjudiquen sus intereses electorales.