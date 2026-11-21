El acto de campaña celebrado este viernes en el parque Enrique Tierno Galván de Madrid por la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, y el candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha suscitado controversia en la red social X a raíz del contraste entre las imágenes difundidas por la propia dirigente y una grabación publicada por un usuario desde otro punto del recinto.

Tras el mitin, Montero compartió un vídeo grabado desde el atril central, situado en una plataforma circular rodeada de simpatizantes que portaban banderas de Podemos, republicanas y palestinas. Junto a las imágenes, la exministra escribió el mensaje: "Llenazo en Madrid. Sois las mejores 💜".

Llenazo en Madrid. Sois las mejores 💜 pic.twitter.com/LDFZFKaJM0 — Irene Montero (@IreneMontero) November 20, 2026

Sin embargo, poco después, un usuario de la misma red social publicó otro vídeo tomado desde unos metros más atrás, ofreciendo un plano abierto del anfiteatro donde se desarrollaba el encuentro. "Como os he encontrado por casualidad y sabía que ibas a tuitear algo así, me he molestado en grabar la verdad. Llenazo desde luego que no está", escribe el autor de la grabación en su publicación.

Como os he encontrado por casualidad y sabia que ibas a twetear algo así, me he molestado en grabar la verdad 😃 Llenado desde luego que no está pic.twitter.com/ozzY88Rc6U — HéctoR (@HETOR_ENERGIA) November 20, 2026

El contraste entre el plano cerrado y las gradas vacías

En las imágenes difundidas por este usuario se observa que los asistentes estaban concentrados en torno al espacio más próximo al atril donde intervenían Montero y Rufián, mientras que el resto de las gradas del anfiteatro aparecían mayoritariamente vacías, con algunas personas dispersas y vecinos paseando por el parque con sus perros.

La publicación acumuló numerosas reacciones y comentarios irónicos en la plataforma cuestionando la convocatoria del acto y el encuadre elegido para la difusión oficial. Entre las respuestas registradas en el hilo, varios usuarios señalaron el uso de planos cerrados para proyectar una mayor afluencia de público, con mensajes como "Quitas a los familiares, a los del crowdfunding y al que pasea al perro, y había más gente en mi despedida de soltero", "Menudo ridículo. ¿Podemos haciendo estas cosas? No me lo puedo creer" o "Como siempre, zoom a tope y a intentar engañar".

Quitas a los familiares, a los del crowdfunding y al que pasea al perro, y había más gente en mi despedida de soltero. — valeirak (@valeirak) November 21, 2026

Jajajajajajajajajaa, como siempre zoom a tope y a intentar engañar, afortunadamente cada dia menos — Josefernandoarenales (@Josefer51280800) November 20, 2026

Jajajajajajaja Menudo ridículo. Podemos haciendo estás cosas??? No me lo puedo creer!!!😂😂😂😂😂 — MasterAndCommander (@MasterCommgyjbb) November 21, 2026

Referéndum sobre la OTAN, gasto militar y ruptura con Israel

Más allá de la polémica en redes sobre la asistencia, el acto estuvo centrado en los ejes programáticos de Podemos para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Durante su intervención, tras las palabras iniciales de dos docentes de la educación pública madrileña, Montero reclamó celebrar una nueva consulta ciudadana sobre la permanencia de España en la OTAN para abandonar la Alianza Atlántica y exigió la salida de los militares estadounidenses de las bases ubicadas en territorio español.

En esta línea, la candidata acusó a los presidentes de Estados Unidos e Israel, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, de cometer "crímenes internacionales" y pidió romper "todas las relaciones comerciales, militares y diplomáticas" con Israel, además de reclamar el encarcelamiento de Netanyahu y cuestionar los términos del reconocimiento del Estado palestino efectuado por el Ejecutivo español. Asimismo, reiteró su oposición al envío de armamento a Ucrania y se comprometió a "revertir el rearme", criticando que el Gobierno haya aprobado contratos armamentísticos por valor de 20.000 millones de euros en las tres primeras semanas tras la convocatoria electoral —que sumó a otros 36.000 millones comprometidos durante la legislatura— y reclamando destinar esos fondos a sanidad, educación pública y lucha contra las violencias machistas.

En clave interna, Montero ondeó la bandera tricolor para reivindicar la memoria antifascista y los servicios públicos, y reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haber mencionado los últimos asesinatos machistas durante su debate cara a cara del jueves con Alberto Núñez Feijóo, acusando al PSOE de haber guardado "el feminismo en un cajón". Finalmente, agradeció a Gabriel Rufián su apuesta por la colaboración entre las izquierdas independentistas y Podemos, y pidió a los votantes un último esfuerzo en las urnas para lograr un segundo escaño de su formación por Madrid.