El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha dejado más desconcierto que entusiasmo en las filas socialistas. Algunos dirigentes y militantes reconocen en privado que no se sintieron representados por el candidato de su propio partido. El tono que eligió Sánchez durante el debate, aseguran, "no ha sido creíble", especialmente si se compara con la actitud mucho más combativa que exhibe en los mítines electorales.

En el PSOE no terminan de entender por qué Sánchez quiso mostrar una versión tan distinta de sí mismo. Acostumbrados al presidente de la confrontación permanente, el "perro sin amo", como él mismo se describió en sede parlamentaria, se encontraron con un candidato que parecía cambiar de registro y de personalidad en el debate.

Pero las dudas que sobrevuelan a voces críticas socialistas consultadas por Libertad Digital van bastante más allá de la actuación de Sánchez en el debate. Hay socialistas que reconocen que afrontan la cita electoral sin entusiasmo y con la resignación de quien asegura que no le queda otra que votar con la nariz tapada. Entre las voces más críticas, incluso, empieza a abrirse paso la idea de que el PSOE habría tenido otro horizonte electoral si hubiera optado por un relevo al frente del cartel dando por cerrada la etapa de Sánchez. "Los candidatos a veces aportan y a veces restan", deslizan desde el propio partido.

Otros van incluso más allá y consideran que el desgaste acumulado tras ocho años en La Moncloa, junto a los distintos frentes políticos, casos de corrupción y polémicas que han marcado esta etapa, resulta ya muy difícil de remontar. En ese análisis, algunos dirigentes apuntan a que un perfil más técnico, como el del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, podría haber sido una apuesta electoral más acertada.

Pero ya no hay marcha atrás. En Ferraz siguen convencidos de que Sánchez es su principal "activo electoral". Una confianza que también depositaron en José Luis Rodríguez Zapatero, al que Ferraz elevó inicialmente a la categoría de referente de campaña para acabar apartándolo del escaparate electoral, en medio de las informaciones y las investigaciones relacionadas con el rescate de Plus Ultra y las joyas halladas en su despacho.