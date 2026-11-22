No discutamos por un quítenme estas pajas de aquí al domingo que viene. El PP debería retirar de esta campaña al obtuso Rajoy. Su mal rollo del "voto útil" hace daño a todo el mundo; y, de paso, señor Feijóo, ya que no ha sacado de las listas electorales a casi cuarenta candidatos, se dice pronto, que viene repitiendo y, lo que es peor, saliendo desde 2011, algunos mucho antes de esa fecha, por favor, no los saque a pasear con usted, porque más parecen momias andantes que diputados y senadores dispuestos a transformar la dictadura sanchunera en una democracia decente.

Saque a la calle, señor Feijóo, a las personas mejor preparadas de su partido. Gente que hable bien y no se coma las sílabas. Personas que no se cansen de denunciar las barbaridades de Sánchez. Saque, sí, a lo más potente de su gente. Exhiba a las personas que tienen talento. Vamos, apueste por gente con coraje, ya pudo comprobar en sus carnes que el toro sanchista más se parece a un ternero que a un bravo Cuadri; pero, cuidado, no se equivoque que "hasta el rabo todo es toro" y para vencerlo tendrá que ser cauto con lo que dice su gente. ¿Cuándo se atreverá el PP a renovar de una vez por todas a su mal llamada "élite" dirigente? La circulación de las élites en este partido es mejorable. La distancia política y moral entre los votantes del PP y sus dirigentes sigue siendo sideral, aunque Feijóo hace lo que puede por resolver la cosa. En todo caso, por favor, no digan burradas contra Vox. En fin, llévense bien los del PP con Vox, entre otros motivos, porque ustedes dependen del ideario y la praxis política del partido de Abascal. Esto no es nuevo, pero tienden a olvidarlo los del PP en época de berrea electoral.

Sí, señores del PP, esto no es una campaña cualquiera. Eso creen los correctos periodistas peperos y los obtusos políticos que siguen a Rajoy y toda esa faramalla de farsantes, que inutilizaron la mayoría absoluta para sestear al ritmo que les marcaba el hombre que sólo lee el Marca. Aquí la cosa es más seria. Aquí nos la estamos jugando todos los españoles. Ahora no se trata de Abascal o Feijóo, la cosa es más grave: o ganan PP y Vox las elecciones o Sánchez nos deja en el pozo negro de una dictadura de putas y macarras, de Bonos y Marlaskas, de mangantes socialistas y pumpidos al servicio del sanchismo… Hagan, pues, campaña todos los políticos profesionales y mánchense de barro. Traten de convencer a la gente para que les vote. Imaginen, piensen e inventen estrategias decentes para sacar de la caverna a ese 25% de españoles que no están dispuestos a cambiar a Sánchez por un partido decente. Díganles que también ellos pueden ser redimidos… Al fin y al cabo, también son hijos de Dios; ¿por qué no intentar persuadirlos para que puedan salvarse de este Nerón español?

Muestren, en efecto, todos los políticos de Vox y el PP cuál es la diferencia clave entre ellos y el PSOE. Sí, vuelvan a los fundamentos de la política democrática: no hay enemigos sino adversarios. Intenten persuadir a una parte de los votantes del PSOE de que también ellos tienen solución. Mejor intentar hablar con ellos que pasar de lejos. No pasen de puntillas sobre el barrizal socialista. Malos y mediocres son sus líderes, pero quizá hallen votantes con ganas de salir del infierno si alguien les ayuda, o sea, les convence de que hay otros mundos mejores. Intenten, sí, divulgar que es posible otra política. Utilicen el título del libro de Javier Milei: La moral como política de Estado. A estas alturas, utilicen todos los recursos posibles para tomarse en serio que este Sánchez puede hacer en la última semana cualquier cosa para robar las elecciones. Sí, es menester que todos, y digo todos los españoles de bien, estemos movilizados para que el sátrapa de La Moncloa no nos robe lo último que nos queda: la dignidad de españoles. Si Sánchez no cae, España desaparece.