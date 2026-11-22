Tiene gracia que Pedro Sánchez pida el voto para parar a la derecha, cuando ahora mismo su figura constituye, en la práctica, la mayor amenaza contra lo que llaman izquierda. Hacía tiempo que no se veía cosa igual: en plena campaña electoral, socialistas tirándose los platos y los votos a la cabeza unos a otros. ¿A lo mejor después del cara a cara de Feijóo habría que organizar un debate entre sanchistas y antisanchistas, todos ellos con carnet del PSOE, así alguno lo tenga caducado? De Podemos ya para qué hablar y si el Frente Amplio saca la cabeza, se lo tendrá que agradecer a que Adelante Andalucía vuelva a hacer papilla lo que queda del socialismo andaluz. En cuanto a ERC, si salvan los muebles será gracias a la inteligencia castiza de Gabriel Rufián, por mucho que eso sulfure a los guardianes de ciertas esencias.

Felipe González anunciando que votará en blanco porque Sánchez no le representa. La exmujer de González, Carmen Romero, alineándose con Javier Solana, Joaquín Almunia, Narcís Serra, Carlos Solchaga, Manuel Chaves, José María Maravall y Claudio Aranzadi para pedir todo lo contrario, el voto en negro para el actual líder. Hay que decir que en esta lista de apoyos acérrimos llaman la atención dos silencios clamorosos: el de Alfonso Guerra y el de Salvador Illa, aunque sea por motivos opuestos.

Guerra, que se ganó a pulso una fama de lobo feroz cuando estaba en el poder, ha mantenido en cambio desde que lo abandonó una discreción y hasta una sobriedad curiosas en quien tanto tuvo y tan poco retuvo. "Psoélogos" de solvencia atribuyen a este hombre un diseño del comité federal del PSOE que en teoría estaba pensado para hacer imposible que alguien como Sánchez, después de rodar escaleras abajo de la secretaría general, la reconquistara a lomos de un Peugeot compartido con lo peor de cada casa. Con gentes que sin él no habrían podido ni soñar asomarse a la vida pública. Mucho se habla de la moción de censura contra el PP. Pero la moción de censura más atrevida y más bestia protagonizada por Sánchez ni siquiera fue esa. Fue la que desencadenó contra cualquier dirigente de su propio partido que pudiera soñar con hacerle sombra o la puñeta.

Aunque no es ningún secreto que Guerra desprecia a Sánchez, se ha abstenido tanto de secundar a su otrora indisociable Felipe, como de alinearse con los que le acusan de traidor. Entre ellos Emiliano García-Page, el defenestrado Nicolás Redondo Terreros, Pepe Bono —que tampoco firma el último manifiesto—, José Luis Corcuera o Juan José Laborda, que sí firmaron otro donde se pide un relevo del sanchismo sin llegar a decir que o eso, o votan otra cosa. Es posible que la contención tanto de Page como de Susana Díaz se deba a que no renuncian a seguir ocupando cargos públicos, es decir, a recolectar votos de un partido ahora mismo tan esquizofrénico. Con la salud mental de la militancia, y no digamos de la "votancia", es peligroso jugar.

Eso puede explicar también la tibieza de Salvador Illa, en la práctica el mayor pulmón electoral del socialismo español. Catalán, eso sí. Ciertamente el PSC puede siempre refugiarse en su condición de estar juntos, pero no revueltos, con sus "hermanos" ibéricos para no meterse en camisas de once varas. Aunque su nombre encabece algunas quinielas de posibles mirlos blancos para suceder a Sánchez, sobre todo después de que la doble tragedia de la alta velocidad se haya llevado a Óscar Puente por delante.

Aparte de estos dos, se han barajado los nombres de Félix Bolaños, de Pilar Alegría, el ya citado Page o Eduardo Madina, rival que fue de Sánchez en aquellas primarias de inescrutable financiación. Con menos fuerza suenan Diana Morant, Isabel Rodríguez, Nadia Calviño y Teresa Ribera. María Jesús Montero ya ni se atreve a proponerlo, aunque no le hayan faltado ganas.

Seguramente lo que se dirime el 29N no es tanto la Moncloa como Ferraz. Si la tierra quemada por Sánchez es lo bastante extensa para permitirle aguantar como líder del partido y, de no ser así, si se va a una sucesión controlada o a una descontrolada, como la que en su día desencadenó él mismo. Tampoco es menor la incógnita de si un cambio de líder equivale a un cambio de orientación política o a más de lo mismo con otro color de traje. Escribo todo esto con sincera compasión por la gente de este país que sigue creyendo que es socialismo o muerte. No sería la primera vez que alguien demuestra que pueden ser sinónimos.