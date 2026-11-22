La candidata del Partido Popular por Madrid al Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, centró buena parte de su intervención en un acto de campaña celebrado este fin de semana en Alcalá de Henares en enumerar la batería de medidas que, según expuso, formarán parte del "proyecto de reconstrucción nacional" de su partido si Alberto Núñez Feijóo alcanza La Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La dirigente popular explicó ante los asistentes que el plan de su formación busca acometer una "reconstrucción total" en ámbitos institucionales, económicos, educativos y territoriales, resumiendo su planteamiento económico en que "el esfuerzo de la gente merezca la pena, los currantes sí, los caraduras no" y proclamando el fin de lo que denominó la "mariscada sindical".

Educación, lengua común y eliminación de los pinganillos

En el bloque dedicado a educación y símbolos nacionales, Álvarez de Toledo anunció el compromiso del PP de garantizar la enseñanza en castellano en todo el territorio nacional y de implantar una prueba de acceso a la universidad común para toda España. Asimismo, sostuvo que su partido devolverá "la excelencia, el esfuerzo y la calidad" al sistema educativo para poner fin a lo que calificó como "el apocalipsis cognitivo promovido por la izquierda".

Dentro de ese mismo eje, la candidata aseguró que exigirán que la bandera de España ondee en todos los ayuntamientos, reprochando que en consistorios gobernados por el PSOE en Cataluña no se cumpla, y destacó como una de sus medidas preferidas la eliminación de los pinganillos en el Congreso de los Diputados, argumentando que "entre españoles no hay fronteras de ningún tipo".

Auditoría del gasto, vivienda y seguridad ferroviaria

En materia económica y de gestión pública, la número dos por Madrid detalló que un eventual Ejecutivo del PP impulsará una auditoría integral del gasto público para evitar que las partidas se repliquen por inercia, acompañada de una bajada de impuestos, el mantenimiento de las pensiones y lo que definió simbólicamente como "un monumento al contribuyente español" por sostener el Estado del bienestar.

Este es nuestro proyecto de Reconstrucción Nacional: ——

Hoy, en Alcalá de Henares.@ppmadrid @ppopular pic.twitter.com/KlCKpcKKwv — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 22, 2026

En el plano de la vivienda y las infraestructuras, la dirigente popular comprometió la aprobación de una ley para desalojar viviendas ocupadas en un plazo de 48 horas, así como la construcción de un millón de viviendas para facilitar la emancipación juvenil. A ello sumó el refuerzo de la seguridad en la red ferroviaria y la alta velocidad tras lamentar que hoy exista miedo a viajar en tren, en alusión a los accidentes de Urda y Adamuz.

Derogación de la amnistía, fronteras y regeneración institucional

En el ámbito institucional y judicial, Álvarez de Toledo anunció la intención de derogar tanto la ley de amnistía —"para que nadie nunca más pueda comprar el poder a cambio de impunidad"— como la ley de memoria democrática. También planteó reformar el Consejo General del Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces, garantizar un fiscal general independiente, reestructurar Radiotelevisión Española, obligar a los condenados por corrupción a devolver el dinero sustraído y relevar a cargos nombrados en organismos públicos.

Por último, en cuanto a seguridad y política exterior, defendió prohibir las regularizaciones masivas en favor de una inmigración ordenada, blindar la frontera de Ceuta —recurriendo a las Fuerzas Armadas al amparo del artículo 8 de la Constitución si fuese necesario—, declarar profesión de riesgo a la Policía Nacional y la Guardia Civil, e impedir que condenados por terrorismo accedan a las instituciones o reciban homenajes, además de reorientar las relaciones exteriores de España frente a lo que calificó como la "cleptocracia internacional".

Además de detallar el programa, Álvarez de Toledo pidió en el mitin una "distancia máxima entre PP y PSOE que asegure una derrota definitiva" para mandar a Pedro Sánchez "a su casa", le reprochó su ausencia en los funerales de Urda y Adamuz, criticó las políticas feministas del Gobierno y volvió a emplazar a la ministra de Defensa y número dos socialista por Madrid, Margarita Robles, a mantener un debate cara a cara sobre Ceuta.