La candidata del Partido Popular por Madrid al Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha replicado mediante un vídeo grabado desde el interior de un vehículo —mientras consultaba un portátil— a las críticas lanzadas por Ada Colau en un acto en Canarias sobre su postura ante la inmigración, en plena recta final hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En su intervención en Canarias, la candidata de Frente Amplio había cuestionado que Álvarez de Toledo defendiera la llegada de inmigración a España, refiriéndose a ella como "la marquesa de Madrid" y acusándola de querer mano de obra barata o gratuita mientras otras mujeres tenían hijos, además de advertir contra "la nueva esclavitud del siglo XXI" y reclamar "fuera esclavistas de nuestras instituciones".

El juego de palabras sobre el título y el reproche por Barcelona

En la grabación difundida tras ver las imágenes de Colau en su ordenador portátil, la dirigente popular corrige de entrada el título nobiliario mencionado por la exalcaldesa y transforma la réplica en un ataque directo a su trayectoria política: "Ha dicho marquesa de Madrid. No, es marquesa de Casafuerte. Pero el problema, Colau, no es con el marquesa, es con el casafuerte".

A continuación, Álvarez de Toledo vincula ese juego de palabras con la política de vivienda y el balance de Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona, sosteniendo que la dirigente de Frente Amplio "esencialmente se ha dedicado a la ocupación de viviendas y así destrozó y arruinó a Barcelona".

Casa Fuerte. pic.twitter.com/SVpeFLjuHa — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 22, 2026

La promesa antiokupas y el mensaje para el 29N

Frente a lo que atribuye a la gestión de Colau, la candidata popular contrapone la medida estrella de su formación en materia de vivienda y cierra su mensaje con un emplazamiento electoral directo de cara al 29 de noviembre: "Nosotros lo que vamos a hacer es echar a los okupas en 48 horas. En 48 horas, ocupas fuera. Y el día 29, Sánchez fuera de La Moncloa".