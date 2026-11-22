La gestión de Pablo Iglesias al frente de Diario Red América Latina, la extensión mexicana vinculada a Canal Red, ha desatado una oleada de críticas en la red social X después de que la periodista mexicana Blanche Petrich hiciera público un hilo denunciando cambios internos, despidos y condiciones laborales en el medio.

En su publicación, Petrich relató que el exvicepresidente del Gobierno español impulsó el proyecto en México tras contratar a los periodistas Daniela Pastrana y Arturo Contreras, quienes levantaron el espacio Sinsonte, que recientemente había cumplido un año, tras "jornadas laborales de más de 12 horas".

Les cuento lo que acabamos de vivir en @DiarioRedAmLat:

El exvicepresidente de gobierno de España @PabloIglesias llegó a México y fundó un medio, extensión del Canal Red que funciona en su país. Contrató a Daniela Pastrana y Arturo Contreras, dos periodistas. — Blanche Petrich (@blanchepetrich) November 21, 2026

Estos compañeros, tozudos y disciplinados, organizaron un equipo que creó #Sinsonte a punta de jornadas laborales de más de 12 horas. Recientemente cumplieron un año. — Blanche Petrich (@blanchepetrich) November 21, 2026

Denuncias de despidos, pagos sin saldar y giro hacia formatos breves

Según el testimonio de Petrich, Iglesias decidió cancelar el noticiero "sin explicación", relegar a Daniela Pastrana, directora y conductora de Sinsonte, a tareas burocráticas y despedir a Arturo Contreras, una decisión que la periodista comparó con "el mejor estilo de las empresas neoliberales".

Asimismo, la comunicadora mexicana aseguró que existieron "abuso laboral, falta de respeto a los colaboradores, pagos sin saldar" y criticó que el nuevo rumbo pase por apostar por el "periodismo vertical" o formatos cortos y superficiales en lugar de un informativo consolidado.

Hubo abuso laboral, falta de respeto a los colaboradores, pagos sin saldar. En lugar de un noticiero consolidado, los nuevos mandos medios del canal harán "periodismo vertical"; es decir, reels que apuestan por contenidos cortos, superficiales, perecederos — Blanche Petrich (@blanchepetrich) November 21, 2026

Petrich cuestionó la coherencia del proyecto al preguntar: "¿Es así como se quiere conducir un medio que propone combatir la desinformación en la era trumpista?". Apoyándose en sus 50 años de trayectoria en el periodismo mexicano, calificó lo ocurrido y la actuación del exvicepresidente como "un disparo en el pie" y zanjó: "Y mejor no hablemos de congruencia".

Reacciones en X y reproches por el proyecto en México

El hilo de Petrich se sumó a otras críticas difundidas en la misma plataforma contra el proyecto mediático de Iglesias en México. Entre ellas, Luis Guillermo Hernández sostuvo que su decepción llegó pronto al considerar que no funcionaba como un proyecto periodístico, sino como un vehículo para "impulsar la figura personal de su dueño", y criticó tanto las entrevistas realizadas al propio Iglesias como el uso de recursos públicos vinculados a la "4T".

En 2025 saludé la llegada de @diario_red_ de @PabloIglesias a México, como una idea acertada para el Ecosistema mediático regional tan necesitado de espacios de Comunicación Progresistas Me decepcionó muy pronto:@DiarioRedAmLat no era un proyecto de Periodismo... era un… https://t.co/EvCLjlPDeE — Luis Guillermo Hernández (@luisghernan) November 21, 2026

El debate también tuvo eco en otras cuentas de X, donde se difundieron comentarios irónicos y de reproche hacia el exvicepresidente por la situación laboral descrita en el equipo mexicano del medio.