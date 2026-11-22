Alma Ezcurra ha sido entrevistada en La Trinchera de Llamas, en la que ha hecho un repaso a algunos de los elementos más importantes del programa electoral del Partido Popular, en cuya elaboración ella ha tenido un papel protagonista.

La eurodiputada popular ha destacado los compromisos en materia de regeneración democrática, que pasan por diversos campos, incluyendo reformas muy importantes en el de la Justicia, sobre lo que ha dicho que se va a "blindar la independencia del CGPJ" y ha adquirido otro compromiso tan o más notable, especialmente porque se le pone un plazo: impulsar "la neutralidad del Tribunal Constitucional y que no actúe como un tribunal de casación del Supremo" y, además, hacerlo "en los primeros 100 días de la legislatura".

Dentro de este capítulo, Ezcurra ha recordado que la democracia y el Estado de Derecho han aguantado en España, "pero están tiritando" entre otras razones porque "los padres constituyentes no pudieron prever la llegada de un personaje como Sánchez" y que el nuevo Gobierno hará los cambios necesarios para que esto no pueda ocurrir si "aparece un Sánchez de la vida, sea del partido que sea".

La popular ha señalado que pese a que se defina como un defensor de lo público "es el gran privatizador" ya que eso es lo que ha hecho, para su propia conveniencia, con instituciones públicas como RTVE o el CIS, convertidos en "su televisión privada y su empresa de encuestas" o con la Fiscalía General del Estado.

Ezcurra ha prometido que el PP gobernará para "poner luz en los ángulos oscuros del Estado" y que evitará que se gobierne como lo ha hecho Sánchez "incluso aunque nos perjudique", ha dicho, prometiendo una reforma constitucional para que si un Gobierno no logra aprobar los PGE dos años seguidos tenga que disolver las Cortes.

Otro de los compromisos que ha recordado la popular es que "la Ley de Memoria Democrática va a ser derogada y va a ser sustituida por una Ley de Concordia", que es uno de los elementos clave de toda una parte del programa del PP "que se llama Reunir a la Nación" y que tiene como fin "derribar el muro" que ha construido Sánchez para dividir a los españoles pero que, en opinión de Ezcurra, "más que un muro ha construido una guarida de Alí Babá para poder robarnos".

Medidas de vivienda

Preguntada por las medidas en el campo de la vivienda, uno de los principales problemas de nuestro país, la eurodiputada del PP ha asegurado que "lo más importante es blindar la propiedad privada y dar seguridad jurídica para que haya una mayor oferta de vivienda". En este sentido, ha recordado que "Idealista calcula que hay 400.000 viviendas" cuyos propietarios han retirado del mercado por miedo y que es fundamental que vuelvan al mercado.

Asimismo, ha asegurado que, pese a que "el déficit de viviendas es de un millón" y solucionar eso requiere tiempo, sí "hay medidas que se pueden tomar a corto plazo", entre las que ha citado rebajas fiscales y aprobar "una nueva ley de suelo para que haya más suelo disponible y que las licencias de construcción se den en 90 días".

Ceuta y la inmigración

Otro tema importante ha sido el capítulo de la inmigración ilegal, empezando por la cuestión de Ceuta, aunque no sea exactamente lo mismo. Preguntada sobre cómo se puede asegurar que no se repetirá una invasión, ha explicado que "lo primero es un cambio de Gobierno y que no haya un presidente arrodillado ante los intereses de Marruecos".

Además, se ha comprometido a que las dotaciones de FFCC de seguridad sean suficientes y a que si es necesario se desplegarán tanto "el Ejército como la Armada" para defender las ciudades españolas en África.

Respecto a la inmigración, ha recordado que hay una serie de medidas previstas en el Pacto Europeo de Migración y Asilo "que Sánchez ha firmado" pero no está aplicando, entre las que están los centros para que los inmigrantes expulsados estén en terceros países y también ha explicado que se intentará "que la vía legal de acceso funcione, con cuotas por países y reciprocidad: aquellos países que acepten los retornos de ilegales podrán tener más inmigrantes legales".