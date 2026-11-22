La candidata del PSOE al Senado por Pontevedra, Carmela Silva, ha denunciado este domingo la aparición de pintadas con insultos en la fachada de la vivienda en la que reside su hijo, en el centro de Vigo, a una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre, un acto que ha sido utilizado por la dirección socialista y el nacionalismo gallego para cargar contra la oposición. Mientras desde el PSOE han atribuido el ataque a la "derecha y la ultraderecha" y a los "discursos de odio" de la oposición, el Partido Popular ha condenado sin matices los hechos, calificándolos de "inaceptables" e "impresentables" y desmarcándose por completo de lo ocurrido.

Las pintadas en la puerta

La dirigente socialista dio a conocer lo sucedido a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía del grafiti en el que se lee "Aquí vive la puta PSOE C. Silva", y aseguró que este tipo de acciones no la silenciarán ni condicionarán su actividad política.

En su publicación en X, Silva atribuyó lo ocurrido a la "derecha y la ultraderecha", sin que se haya informado de la identificación de los autores. "Ascazo. Mala gente que camina y va apestando la tierra. No me van a callar, ni amordazar. No les tengo miedo", escribió la candidata, quien también aprovechó el mensaje para pedir participación electoral y el voto socialista el 29 de noviembre.

Esto acaban de pintarlo en la casa de mi hijo. Esto es la derecha y la ultraderecha. Ascazo. Mala gente que camina y va apestando la tierra.

No me van a callar, ni amordazar. No les tengo miedo.

Vota PSOE para frenarlos. pic.twitter.com/Qq6siZmT6k — Carmela Silva (@carmelasilva) November 22, 2026

Por la tarde, se celebró una concentración frente al inmueble con la presencia de cargos socialistas como el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Escalada discursiva del PSOE y el BNG en plena campaña

Desde el Partido Socialista se sucedieron los mensajes de respaldo a Silva y su familia. El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, afirmó en X: "Frente al odio y sus insultos: la buena educación y la buena política. No nos pararán. Todo mi cariño a Carmela y su familia". Por su parte, la secretaria de Organización y portavoz del PSOE, Rebeca Torró, vinculó los comicios del 29 de noviembre con la necesidad de "parar el odio y el fascismo" y aseguró que no les amedrentarán.

Frente al odio y sus insultos: la buena educación y la buena política. No nos pararán. Todo mi cariño a @carmelasilva y su familia. https://t.co/cQHzgoHq8s — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 22, 2026

Desde la cuenta oficial del partido en X, los socialistas fueron más allá al atribuir directamente lo ocurrido al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal: "Esto es una consecuencia más de los discursos de odio de Feijóo y Abascal. Las elecciones del 29N también van de pararle los pies a la violencia y la intolerancia. La respuesta democrática será masiva. No pasarán".

Todo nuestro apoyo, @carmelasilva. Esto es una consecuencia más de los discursos de odio de Feijóo y Abascal. Las elecciones del 29N también van de pararle los pies a la violencia y la intolerancia. La respuesta democrática será masiva. No pasarán. https://t.co/sRN9ZXHNV3 — PSOE (@PSOE) November 22, 2026

En Vigo, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, puso el foco en el componente machista de las pintadas, señaló que un insulto escrito en la puerta de una vivienda a una semana de las elecciones no tiene cabida en la política ni en la convivencia y advirtió sobre la difusión de información vinculada al domicilio familiar, afirmando que "señalar la intimidad de una persona nunca es inocente". Asimismo, la líder del BNG, Ana Pontón, trasladó su apoyo a Silva, condenó las situaciones de violencia machista contra las mujeres en política y llamó a no dar "ni un paso atrás".

Condena del PP y de Alfonso Rueda

También el Partido Popular expresó su rechazo ante lo ocurrido. Tanto el PP de Galicia como el PP de Vigo condenaron la agresión y señalaron que, con independencia de las siglas o colores políticos, este tipo de comportamientos resultan inaceptables en democracia y que el respeto debe situarse por encima de las diferencias ideológicas: "Independientemente de los colores políticos, en democracia esto es inaceptable".

No PPdeG condenamos calquera tipo de agresión ou violencia. Independentemente das cores políticas, en democracia isto é inaceptable. pic.twitter.com/aE9UtckfTm — PP de Galicia (@ppdegalicia) November 22, 2026

Cousas como esta son impresentables https://t.co/iKRTKIaZxL — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) November 22, 2026

En esa misma línea, el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, calificó lo sucedido de "impresentable".