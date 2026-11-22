Repasar cualquier fragmento, del primero al último, del discurso de Feijóo ante Sánchez demuestra la solidez de un liderazgo que muchos creían débil. Supongo que los bots de Zancajo y los Ariza seguirán llamándolo Feijoy, pero nada más lejano al Rajoy tres veces candidato que el Feijóo de 2026. ¿Y del de 2023? Mucho más agresivo, cosa que se olvida, también ganó, pero Sánchez aún no era el cadáver en estado de putrefacción, con las moscas azules de Urda y los gusanos de la corrupción instalados en sus despojos.

La gran diferencia con 2023 es la campaña electoral del PP y de Vox, las del verano azul y la derechita cobarde, que, con unas encuestas favorables, aunque no tanto como ahora, se abandonaron a la fatuidad sorayesca y al sectarismo trumpista. Abascal negó el acuerdo en siete provincias que le ofreció Feijóo –"si va a ganar, por menos"–, María Guardiola se lució y por cuatro escaños llevamos tres años atroces. Eso ha cambiado y la campaña es de guante blanco, como quieren las bases.

Hay excepciones, como el odio obsesivo de Hermann Tertsch a Cayetana, número 2 del PP, a la que insulta tres veces diarias, como Sánchez a Ayuso, y que ha infectado también a Abascal, que dijo de ella que "tiene una posición personal de desarraigo respecto a lo que es la patria". Toma nota del patriota: nace en Madrid, elige ser española, sé la mejor parlamentaria de las Cortes y la mejor defensora de la libertad en Hispanoamérica, para que llegue el sexador de patrias y hable de "posición personal" y "desarraigo". Será que tendrá la sangre limpia de Hermann, de estirpe nazi, ni el heroísmo hispano de Ariza, el gran abogado en ToroTV del rescate de la Plus Ultra bolivariana por Sánchez. La gente de confianza de Santi. Pero, en fin, con estos bueyes hay que arar, y hay que votar a uno o a otro. Punto.

Dos liderazgos muy personales y dos partidos muy distintos

La diferencia en el estilo de sus presidentes y de los dos partidos facilitan, además, esa elección. Feijóo ha mejorado enormemente o se le ha ido viendo, como líder nacional, se ha curtido en las Cortes contra Sánchez, aunque, Barmengol mediante, en desigualdad de condiciones, hasta que, en el debate, dejó clara su apabullante superioridad. Y Abascal, que mantiene intacta su capacidad mitinera, tiene en la invasión de Ceuta un anuncio diario, la mejor prueba de su análisis sobre la inmigración ilegal magrebí, aunque sus jemeres azules incluyan la hispana. Vox, Fraga dixit, acierta cuando rectifica. Pero el estilo caudillesco impide rectificar, al menos públicamente.

Sin embargo, casi en secreto, Vox lo ha hecho. En la visita de Laffer a Disenso y el discurso liberal de Abascal, y en el aseado trabajo de Quero, ha vuelto a ser el partido de los bajos impuestos y los pequeños propietarios. Claro que, si su sindicato de bolsillo Solidaridad mantiene que las empresas pertenecen a los trabajadores y se instala sindicalmente en RTVE, como en su día Zancajo en Canal Sur, y defiende mejorar los salarios del Ente, su credibilidad mengua, y la lucha contra los chiringuitos y el gasto político es muy cuestionable. Los hay patrióticos y austeros, hasta alcanzar la nómina.

A los celos a Cayetana, se añade la inquina contra Ayuso, que les sale por todos los poros y que no existía antes de la limpia de liberales. Recuérdense los elogios de Macarena Olona. Pues bien, Gavira, el socio voxero de Moreno Bonilla, se unió a la campaña sociata de que Ayuso "había insultado a los andaluces" al describir la corrupción de la Andalucía bajo el PSOE. Lo hizo además con pellizcos de monja: "Algo habrá hecho mal si ha tenido que rectificar", dijo, con sonrisa de conejo o de pionono caducado, cuando lo que hizo Ayuso fue contestar a la manipulación de la tribu de Mary Chusma. Es un rencor sacristanesco, alimentado en las redes por Zancajo, según denunció Gallardo, que en un Gobierno futuro debería desaparecer, salvo que quieran hacer como Podemos con Sánchez. Y véase Podemos.

La semejanza en los programas económicos de PP y Vox

Es difícil, en vísperas electorales, no dejarse llevar por las preferencias por un candidato u otro. Y pese al comportamiento de Vox con nuestro grupo, el más influyente en el centro-derecha español, mantenemos la apuesta por una alianza de gobierno PP-Vox. Leal y por cuatro años, lo mínimo para revertir el desastre que, sin trampas en las urnas o de la propia derecha al verse ya en el Poder, va a heredar un Gobierno de los dos, que estará bajo el fuego golpista desde el primer día.

Beatriz García ha hecho un gran trabajo comparando los programas económicos de PP y Vox, que deberán poner en marcha apenas lleguen al Gobierno. No es muy largo, pero sí resume muy bien las diferencias, que, y esa es la buena noticia, son infinitamente menores que las que hay entre socialistas y comunistas, amén de etarratas y separatistas, que son enormes. Mi impresión es que la gran diferencia es la de la concreción. El PP detalla mucho y Vox detalla poco, o menos. Lo normal entre un partido de cuadros y con experiencia en el Poder y otro que hace poco que ha accedido a los gobiernos autonómicos y municipales, sin tiempo para aprender o dar a luz nuevas figuras jóvenes, que sin duda saldrán, pero bregando con la dura realidad de la administración, en un país que está casi en quiebra técnica. No veo, sin embargo, diferencias esenciales para la reconstrucción de un tejido económico, de abajo arriba, que es lo que necesitamos. Al contrario, casi sorprende la semejanza en el diagnóstico y, por tanto, la colaboración en la durísima, aunque honrosa, tarea de gobierno. La única diferencia, en la que Vox pone tanto el acento, y con éxito, es la de la prioridad nacional.

La "prioridad nacional" y la defensa de la "identidad catalana" de Vox

Versión del "America First", y en línea con la Europa que ve claro ahora, no antes, en la inmigración ilegal y el islamismo, la liquidación de Occidente, análisis que comparto, la "prioridad nacional" de Vox, puede verse como un freno a los ilegales musulmanes, en general, y a bandas hispanas, en particular. Nada que objetar. El problema de fondo, es que Vox aclare, la diferencia entre "moros" y "panchitos" como los llaman en las redes los jemeres azules. La diferencia es capital. Sin niños y sin mano de obra para la construcción y los servicios sociales, la inmigración es algo ineluctable. Ya está aquí. La clave es cómo se españoliza. Y eso siempre será más fácil con alguien que habla español, a veces mejor que el de aquí, y va a misa, si encuentra cura, que con un musulmán del Magreb que ve a España como algo a saquear y conquistar. O sea, Francia en la actualidad.

La prioridad nacional es lo que manda la Constitución. Toda ella es una proclamación legal de la prioridad nacional de los españoles sobre los que no lo son. La golfería en las ayudas sociales de sectores inmigrantes, oenegés delictuosas y partidos de izquierda está también ahí, y hay que combatirla en serio, algo que nunca se ha hecho y que tropezará con la demagogia zurda y la Conferencia Episcopal, incapaz de emitir un texto sobre a quién votar. Ahí ya no manda Satanás, basta un diablo jubilado.

Desconozco si la defensa de la "identidad catalana" que hace unos días hizo Abascal, va más allá de buscar los votos de Silvia Orriols, una parte de los cuales, no todos, iría a Vox por su discurso contra los ilegales y la implantación islámica, con Pujol, al que no cita Orriols, y la Izquierda. Pero si hay que defender la identidad catalana, sea eso lo que sea, ¿en qué queda la prioridad nacional? ¿De qué nación hablamos? En el debate a cuatro de esta semana se lo plantearán a Abascal y quiero creer que tendrá alguna respuesta, porque a mí no se me ocurre ninguna. Esa "identidad" ha supuesto el saqueo del resto de España mediante el proteccionismo y en el desprecio a los "charnegos", hoy en la marginación social y la persecución escolar de los que hablan español. Eso es la identidad catalana.

¿Pueden perder las derechas, pese a la indiscutible consolidación presidencial de Feijóo? Sí, por la fatuidad del PP y los celos de Vox. Pero, por España y por la Libertad, si los evitan esta última semana, ¡a por la victoria, que está cerca, y a trabajar, que hay tarea para todos y para muchos años!

Nota funeral. Cuatro cadáveres de políticos se han velado en España un 20N: José Antonio, Durruti, Franco y Sánchez. Este último, aún sin enterrar.