Las previsiones electorales han llevado al PSOE a una estrategia de máximos: no dejar escapar ningún voto, venga de donde venga. "No renunciamos a ningún voto", aseguran fuentes próximas a Pedro Sánchez. En Ferraz asumen que ya no basta con movilizar al electorado socialista tradicional y han decidido tocar todos los palos, ampliar el radio de acción y buscar apoyos hasta debajo de las piedras.

La operación pasa por abrir todos los frentes electorales y adaptar el mensaje a cada segmento de votantes. El bono deporte anunciado esta semana es un ejemplo de esa búsqueda del electorado más joven, así como el encuentro grabado con el youtuber Plex y que será publicado la última semana de campaña; la contención de Sánchez durante el cara a cara y la imagen del presidente ondeando la bandera de España responden a proyectar un perfil más moderado y transversal, capaz de seducir a los votantes de centro. A ello se suma la incorporación de medidas que conectan con las reivindicaciones de Frente Amplio, como la prestación universal por crianza o la reducción de la jornada laboral como llamamiento para el electorado a la izquierda del PSOE.

El PSOE no quiere dar por perdido ningún caladero de votos y quiere atraer tanto a los indecisos como a quienes podrían optar por otras formaciones. Los socialistas observan con preocupación la debilidad del espacio que hereda el socio minoritario del Gobierno, Sumar. Según los trackings internos que manejan los socialistas, Frente Amplio no alcanzaría siquiera el 10% de intención de voto. Un escenario que puede convertirse en un problema para el propio Sánchez porque, aunque el PSOE consiga "salvar muebles", el desplome de las formaciones situadas a su izquierda podría dejarle sin los escaños necesarios para reeditar una mayoría parlamentaria.

De ahí que en Ferraz ya no disimulen su intención de disputar directamente ese espacio electoral. "Lo que ellos no movilicen, nos lo llevaremos nosotros", deslizan desde el entorno socialista. Una declaración que evidencia hasta qué punto el PSOE está dispuesto a competir por los votantes de quienes hasta ahora han sido sus socios.

Sánchez, mientras tanto, está saliendo de su zona de confort. No solo se ha prodigado en entrevistas de tono más amable y podcasts con un formato más distendido, sino que también ha aceptado entrevistas más incómodas y está modulando su discurso en función del escenario. En Moncloa defienden esa versatilidad como una virtud política. "No es lo mismo un mitin que una entrevista o una cumbre", justifican fuentes gubernamentales.

En Ferraz tampoco parecen especialmente preocupados por las consecuencias que esta ofensiva pueda tener para el proyecto de Ada Colau y el resto de formaciones a su izquierda como Podemos. Si el PSOE consigue absorber parte de su electorado, el coste político para sus socios no parece entrar entre sus prioridades. "No nos compete preocuparnos por la campaña de Frente Amplio", responden.

El objetivo que se marcan es alcanzar una participación del 75% y convertir esa movilización en los 176 escaños socialistas que necesitan para la mayoría absoluta. "Las encuestas dicen que el PSOE puede captar voto en cualquier espectro", defienden.